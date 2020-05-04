2020-05-04T11:41:50+03:00
Общество

В небе Москвы идет тренировка воздушной части парада Победы

Над городом прошли десятки боевых самолетов и вертолетов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Москве прошла репетиция авиапарада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеВ Москве прошла репетиция авиапарада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Над Москвой в сторону Красной площади пролетели боевые самолеты. Их гул разбудил жителей столицы, которая живет в режиме самоизоляции.

В Росавиации сообщили, что 4 мая в Москве прошла репетиция авиапарада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне в столичных аэропортах установлено ограничения на полеты гражданской авиации. Эти меры будут предприниматься на время повторных репетиций, которые пройдут 5 и 6 мая. Ограничения будут действовать и непосредственно во время парада в день Победы, отметили в Росавиации.

Над городом прошли десятки боевых самолетов и вертолетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Над городом прошли десятки боевых самолетов и вертолетовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Военную авиацию в День Победы 9 мая смогут увидеть жители 32 городов, - заявили "КП" в Минобороны России.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уточнили, что над его городами в День Победы пролетят более 100 боевых самолетов и вертолетов.

- Экипажи боевой авиации 9 мая осуществят линейный пролет над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, — заявил командующий округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В парадном строю жители городов смогут рассмотреть фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигаторы", ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевые Ми-8.

Также в небо над городами поднимутся самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Военную авиацию в День Победы 9 мая смогут увидеть жители 32 городов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военную авиацию в День Победы 9 мая смогут увидеть жители 32 городовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в интервью "Комсомольской правде", что подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графику. По словам генерала, никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет.

По данным военного ведомства генеральная репетиция на Красной площади пройдет 7 мая. В ней примут участие 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Самолеты над Москвой: Репетиция авиационного Парада Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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