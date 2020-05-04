2020-05-04T12:43:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Подмосковье на 4 мая 2020: 803 человека заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Подмосковье на 4 мая 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Всего количество заболевших с начала пандемии в Подмосковье приблизилось к 15 тысячамВсего количество заболевших с начала пандемии в Подмосковье приблизилось к 15 тысячамФото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб Подмосковья по ситуации с коронавирусной инфекцией докладывает - за последние сутки (к утру 4 мая) в Московской области зафиксировано 803 новых случая заболевания COVID-19.

- Всего количество заболевших с начала пандемии в Подмосковье приблизилось к 15 тысячам, - рассказали в Оперативном штабе. - Точная цифра 14939. За это время в Московской области от коронавируса скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 542 человека.

Накануне стало известно, что в Подмосковье с 12 мая введут так называемый масочный режим (указ подписан губернатором области Андреем Воробьевым). Защитный атрибут станет обязательным при входе в любой магазин.

Еще ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в Московской области выпускают 620 тысяч защитных масок каждый день. Такой цифры удалось достичь благодаря перепрофилированию некоторых компаний. Всего в Подмосковье изготовлением масок занимается 14 организаций, 11 из них были переоборудованы во время пандемии. Объем выпуска средств индивидуальной защиты вырос в регионе за последние дни в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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