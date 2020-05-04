Эксперт: Массовых увольнений в России не будет из-за двух защитных механизмов

В 1990-е годы российский рынок труда выработал два защитных механизма, чтобы не допускать массовых увольнений, рассказал сегодня в эфире Радио «Комсомольская Правда» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

- В отличие от многих стран российский труда сам себя пытается балансировать. Два защитных механизма, которые не допускают массовых увольнений, - это отправка людей в неоплачиваемые, так называемые административные, отпуска и снижение заработной платы. Таким образом, во многих случаях численность занятых в организации сохраняется при меньших расходах работодателя на охрану труда. Если посмотреть статистику, Россия редко выходит на какие-то пики безработицы.

При этом эксперт отметил, что по российским меркам мы уже наблюдаем всплеск безработицы.

- По официальным данным Росстата в первом квартале 2020 года мы имели 700 тысяч официально зарегистрированных в службе занятости. В апреле их численность увеличилась сразу на четверть миллиона. При этом мы понимаем, что в России люди в силу разных причин не спешат обращаться в службу занятости: кто-то не верит в реальную помощь, кого-то смущает статус состоящего на бирже труда. То есть реальная картина по безработице в стране гораздо хуже. Те же административные отпуска – это, по сути, скрытая безработица, — сказал Сафонов.

Отметим, что в США с начала введения карантина за пособиями по безработице обратились 26 млн человек (в 100 раз больше, чем в России!) - примерно каждый шестой из экономически активного населения. Это крупнейший в американской истории рост безработных. Средний размер ежемесячного пособия в США – около $1000 (по нынешнем курсу порядка 75 000 рублей).