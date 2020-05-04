Московским школьникам выставят итоговые оценки в середине мая

До 11 мая в столичных школах дистанционных занятий не проводят. Однако в Департаменте образования и науки города Москвы напоминают, что внеочередные каникулы можно провести с умом, воспользовавшись образовательными онлайн-ресурсами.

- Вся информация о них размещена на сайтах школ, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента. - А также на портале «Школа большого города» в разделе «Афиша увлекательных занятий». Там собраны все активности системы столичного образования в майские праздники.

Дальше план такой. С 12 по 15 мая занятия будут проходить в прежнем (дистанционном) режиме. И уже 15 мая ученикам выставят итоговые оценки (за 2019-2020 год).

- При этом обучение можно будет продолжить с помощью онлайн-уроков, - подчеркнули в Департаменте образования и науки. - Занятия будут проходить в виде консультаций и по желанию родителей. Домашних заданий в этот период не будет. Оценок тоже.

Также напомним, что для учеников 9 и 11 классов с 18 по 29 мая будут проходить занятия по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (дистанционно).

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