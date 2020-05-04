Евгений Ловчев - о переносе национальных чемпионатов из-за коронавируса: Это палка о двух концах

После того, как страны Европы из-за пандемии остановили свои футбольные чемпионаты, встал вопрос – как их доигрывать? УЕФА настаивает на том, чтобы все же завершить первенства и разыграть медали и места в еврокубках по спортивному принципу.

Правда, в Бельгии, Голландии, а потом и Франции, чемпионаты все же остановили окончательно. Но вот другие не теряют надежды продолжить свои первенства. Не исключено, что доигрывать их придется даже не летом, а осенью.

Поэтому ФИФА подкинуло идею проводить национальные чемпионаты на следующий год по формуле весна-осень. Так, кстати, играли в нашем футболе много лет, пока в 2011 году не перешли на формулe осень – весна, с зимним перерывом почти в три месяца. Может, стоит вернуться к старой схеме? Об этом мы спросили заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева.

- Возвращение к формуле весна – осень, это палка о двух концах. С одной стороны, нашим клубам стало легче определять участников еврокубков. Плюс, мы подстроились под европейские трансферные окна. В зимний перерыв в Европе неохотно отдают игроков, а летом рынок наполнен хорошими предложениями. Для наших ведущих клубов это важно, потому что в Россию сильные легионеры едут без особого желания.

В то же время, надо признать, что особых дивидендов нам это не принесло и ни одного еврокубка наши команды за последние годы не выиграли.

При этом больше всего переход нашего футбола на формулу осень – весна ударил по нашему второму, третьему дивизионам, по Дальнему Востоку. Там команды оказались еще больше отрезанными от «большой земли». Посмотрите, что там происходит в «Луче», который отказываются финансировать местные власти. А ведь там играет большинство доморощенных игроков.

Да и в сборной России на ЧМ-2018 играли семь футболистов, которые выросли в глубинке – Зобнин, Головин, Кутепов... Но они еще успели проскочить. А ведь новая система, когда у нас большие клубы не играют летом, бьет и по детскому футболу. Дело в том, что футбольные школы тоже подстраиваются под наш чемпионат, а летом уходят на каникулы. Но когда же тогда пацанам играть в Сибири, на том же Дальнем Востоке? Молодой футболист должен совершенствовать свое мастерство все время, особенно летом, когда есть хорошие поля. А так, перейдя на европейскую модель, мы сами себе обрезаем будущее поколение.

Но сейчас возвращаться обратно, наверное, не имеет смысла. Ведь ФИФА и УЕФА все равно не разрешает играть во время своих крупных турниров – чемпионатов мира и Европы, которые проходят попеременно через год. Это раньше, когда сборная СССР играла на крупных турнирах, чемпионат СССР не останавливали.

Вспомним 1970 год, наши клубы тогда еще в Еврокубках не играли. Ситуация была такая, мы «Спартак» - чемпионы 1969 года. «Динамо» (Киев) – 2-е место. «Динамо» (Тбилиси) – 3-е место. Каждая из этих команд делегировала в сборную на чемпионат мира в Мексику по пять человек. А ведь эти команды продолжали играть в чемпионате СССР. Без нас. Дублеры играли. Еще одна известная история, когда на чемпионат мира 1966 года, который считается у нас самым успешным, поехали много киевлян, Сабо, Поркуян, который тогда тоже в Киеве играл. И вместо них тренер Маслов поставил Мунтяна и Бышовца. И когда те приехали с бронзового чемпионата, им уже места не было в составе. Потому что эти заиграли, пацаны.

Но это все из области ностальгии. Теперь такая ситуация невозможна.