Марина Зудина: «Скромность мешала мне в профессии»

На страничке театра Олега Табакова в социальных сетях актриса выступила в рубрике «интервью со зрителями».

Марина Зудина отвечала на вопросы. И давала довольно откровенные ответы. Например, по ее мнению режиссер Константин Богомолов продлил жизнь ее мужу народному артисту СССР Олегу Табакову. Не говоря о том, что и творческую жизнь Зудиной он сильно активизировал: актриса в основном сейчас занята в спектаклях Богомолова, снялась в его фильме «Содержанки».

- Прежде всего Константин продлил актерскую жизнь Олегу Павловичу (последние театральные работы великого актера были в постановках Богомолова: «Год, когда я не родился», «Чайка», «Юбилей ювелира» - Ред.). Поэтому, я считаю, он продлил ему и физическую жизнь. Олег Павлович больше всего в жизни любил играть на сцене. Я благодарна Константину за это, вне зависимости от того, будем мы в дальнейшем вместе работать или нет. Сейчас я с ним не работаю. Но всегда буду ему благодарна. У меня были попытки что-то сделать для него, но это не состоялось после того, как Константин ушел из двух театров, которыми руководил Олег Павлович. Но я рада, что Костя получил свой театр (На Малой Бронной – Ред.).

Как мы поняли, новых театральных работ у актрисы пока нет. И в планах тоже - ничего определенного.

- Есть предложения в антрепризе, я их рассматриваю,- призналась Марина Зудина. – Но конкретных предложений нет ни в одном, ни в другом театре (видимо, речь идет о Театре Олега Табакова, которым руководит сейчас Владимир Машков и МХТ им.Чехова, где худрук Сергей Женовач – Ред.). Хотя что-то, наверное, будет, я в этом абсолютно уверена, как уверена в том, что когда-нибудь мой сын Павел вернется на сцену.

Надо пояснить, что после окончания учебы в театральной школе Олега Табакова Павел был принят в «Табакеру» и одновременно играл на сцене МХТ им.Чехова. Но год назад покинул труппу. По одной версии, из-за конфликта с Владимиром Машковым, по другой, - из-за занятости в кино.

Рассказала Зудина и о том, как она относится к девушкам, с которыми встречается ее сын:

- В какой-то момент Павел перестал меня знакомить со своими подругами. Раньше он меня знакомил, мы начинали общаться, потом он расставался... Поэтому сейчас он ни с кем меня не знакомит. Для меня главное, чтобы ему было хорошо. Речь же не идет о женитьбе и о рождении детей. Нравилась мне его девушка или не нравилась, я никогда не вмешивалась в его отношения. Чужой опыт никогда никого не убеждал, надо самому все пережить. Я ему доверяю. Испытывать желание, испытывать чувства – это так здорово! Мне очень хочется, чтобы в его душе была настоящая любовь. У меня в жизни так было. Если у тебя была глобальная любовь, она никуда не денется. Я сыну этого желаю.

Спросили актрису про ее жизненное кредо.

- Ожидания часто не оправдываются. Поэтому сейчас мое кредо – надеяться только на себя. И любить жизнь, - признается Зудина. - Если вы любите жизнь, тогда у вас все будет складываться.

По признанию актрисы самым трудном для нее в актерской профессии было преодоление стеснения и преодоление скромности. Скромность - прекрасное качество, но она мешала ей в профессии. Ей не хватало… наглости. В хорошем смысле слова, наглые артисты выигрывали по сравнению с ней. Они умели подавать себя правильно. Уверенность к ней пришла с жизненным опытом.