Кадочников, Ивашов, Крючков: Новые памятники советским солдатам получат облик узнаваемых киногероев

Близится важнейший праздник — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Готовится вся страна: стартуют новые сайты, приложения, спортчелленджи, посвященные событию, пилоты отрабатывают элементы авиапарада на Красной площади, дети собирают рисунки о войне и так далее. Обновятся и памятники.

В деревне Хорошево Тверской области смонтировали красивейший и пронзительный 25-метровый мемориал «Я убит подо Ржевом...» — воспаривший над полем советский воин с ППШ в правой руке прямо смотрит в глаза тем, кто пришел почтить его память.

В деревне Хорошево Тверской области смонтировали красивейший и пронзительный 25-метровый мемориал

Вскоре появятся и другие подобные по масштабу и красоте работы. Начиная с августа прошлого года, Российское военно-историческое общество проводило конкурс на проекты новых монументов для героев ВОВ. Работ прислали великое множество — финальный выбор пришлось делать, анализируя 86 проектов, так что Творческому Совету РВИО, который возглавляет режиссер Андрей Кончаловский, пришлось попотеть, чтобы отобрать лучшие.

- Любой памятник – это серьезная работа, нужно понять, какая его функция с точки зрения политической, общественной ситуации и с точки зрения искусства, - подчеркивает режиссер. - А памятник Советскому солдату несет еще и дополнительную сложность – это памятник, который тиражируется. То есть надо сделать такую скульптуру, которая тиражировалась бы легко и не теряла при этом своих художественных качеств, не разрушалась. В этом нет ничего плохого. «Чтобы похож был», - это мечта земляков, односельчан, соседей по улице. Поэтому в типовом памятнике важнее не некий эстетический символ, а историческая память о солдате, который родился и вырос в этом городе или селе.

Памятник Советскому солдату несет еще и дополнительную сложность – это памятник, который тиражируется

Памятник будет типовым. Эксперты Творческого совета РВИО выбрали три лучших проекта монумента Советскому солдату, которые будут реализованы в российских регионах — отбор проходил с учетом народного голосования на специальном ресурсе «Памятное место». Первое место занял проект Алексея Демидова, Андрея Коробцова и Константина Фомина, второе место – проект Дмитрия Салычева, третье — Андрея Коробцова и Константина Фомина. Кстати, именно Коробцов и Фомин сделали тот самый величественный Ржевский мемориал.

Новые проекты будут, как объяснил Кончаловский, «тиражироваться» по всей России — устанавливаться в регионах, где люди пожелают видеть монумент у себя на земле — и заменят старые памятники 70-х годов, пришедших в негодность.

Самое ценное и необычное в этой затее — сходство и узнаваемость, на которой настаивает Кончаловский. Впервые мы увидим не героические лица абстрактных персонажей, созданных творческой фантазией или обрывками воспоминаний скульпторов, а...красивые лица любимых советских актеров. Облик памятников, черты лиц наших воинов будут напоминать знаменитых киногероев, которых советские артисты (многие, между прочим, воевавшие) воплотили на экраны.

- В ходе доработки финальных проектов скульптурам были приданы черты известных киногероев советских времен, - сказал режиссер. - У нас были замечательные артисты, которые создали образы советского человека, советского воина, начиная от Бондарчука, Ивашова, Крючкова. Их много. В советском кино много звезд, пускай выбирают. Мы должны помнить не только тех, кто погиб во время войны, но и тех, кто увековечил их память в творчестве. Мы не должны забывать истории тех людей, которые погибли, защищая нашу Родину.

Другой эскиз — советский солдат в гимнастерке и с большим венком в руках — похож на актера Николая Крючкова

Если внимательно приглядеться, то видно, что боец в армейской шинели и с пистолетом-пулеметом Шпагина очень сильно напоминает Павла Кадочникова, сыгравшего и советского разведчика Алексея Федотова в военной драме «Подвиг разведчика» (1947), и летчика Алексея Мересьева в «Повести о настоящем человеке» (1948), и подполковника Добрынина в картине «У них есть Родина» (1949) по пьесе Сергея Михалкова.

Другой эскиз — советский солдат в гимнастерке и с большим венком в руках — похож на актера Николая Крючкова, который воплощал образ бойцов Красной армии в картинах «Парень из нашего города» (1942), «Во имя Родины» (1943), «Фронт» (1943), «Малахов курган» (1944), «Небесный тихоход» (1945), «Звезда» (1949), «Сталинградская битва» (1949), «Бессмертный гарнизон» (1956) и других.