Конец самоизоляции в Твери: Магазины распахнуты, бабушки кормят голубей, но настроение "все надеются только на себя"

Позавчера (ниже станет ясно, почему так важно время) захотелось написать гимн об освобождении из «самоизоляции». Песнь. Марш.

О свежем воздухе. Свободе...

Есть повод.

Живу в Твери. В старинном княжестве, где нет пропусков, патрулей, на дорогах не выставлены кордоны и на вокзалах не переписывают приезжающих и не тащат их в санитарный плен...

Тверская область – единственный регион в стране, где не объявлялся режим самоизоляции (вместо него жителям просто порекомендовали быть осторожнее).

И в этом оазисе, свободным от COVID-истерики с верху, произошло одно радостное событие. Та самая самоизоляция, о которой так долго говорили...

Кстати-кстати. Чуть отвлечемся. Вы заметили – как искусно, как тонко подобрано властями это странное слово – «самоизоляция»?

Как угодлив русский язык к смысловым манипуляциям, как словно резина гибок он, богат парадоксами, полутонами, как угодливо растягиваясь, принимает любую форму. Вот кто придумал эту иезуитскую гадость? Самоизоляция...

Не карантин. Не чрезвычайное положение. А что-то туманно-необязательное. Намекающее, дескать, налоги налогами, но тут такое дело... Держитесь. Сами, граждане, сами... Мы, государство, тут не причем. Изолируйтесь.

Так вот... Всего в 200 километрах от кишащей вирусом Москвы, губернатор Руденя сделал смелый шаг. И разрешил работать промтоварным магазинам (соблюдая некоторые условия), МФЦ. Заработали маникюрные в торговых центрах, ремонтные мастерские ...

Провинция постепенно приходит к мысли - чего народ мучить? Люди и так на работу в автобусах ездят, по улицам гуляют (а в Твери индекс изоляции – 2,9).

Народ, с одной стороны, можно полицией разогнать, штрафами обложить. Для его же блага. Но люди бедные, бизнес хиленький, все вокруг - ипотеками, кредитами замученные. Ну куда таких на карантин? Две-три недели «московской жизни», и войска придется вводить – голод он пуще болезни. Злости в голоде много.

И при виде тверских улочек глупое сердце радуется. Двери в магазинчиках, лавочках открыты, жадно распахнуты – словно полузадушенный тверский бизнес надышаться не может, хватает ртом воздух.

И люди выплеснулись на улицы. Под моим окном кипит стройка – человек двести весело копошатся у крана. Бабушки кормят голубей, соседи грузятся в машину - на дачу, а в центре на «трешке» (она же центральная – Трехсвятская) гуляют мамы с колясками, рядом сувенирные лавочки, кучки мигрантов греются на майском солнце.

Хэппи енд, думаете?..

Это я вчера так думал. Радовался. Строил планы на июнь-июль.

Весеннее солнце и русская жажда жизни, дескать, сломали РНК короне.

А сегодня пришли новые медицинские сводки...

К пятистам зараженным ранее за сутки прибавились еще 51. У моих родственников подруга слегла с вирусом, и похоже – корона подползает к моей семье все ближе...

И я боюсь.

Боюсь.

Что все только начинается. И свобода эта тверская только приближает развязку...

Боюсь, скоро выяснится – вовсе не жалость к людям, не экономический расчет заставляет власти, отпускать людей «на волю». А бедность. Наша хроническая региональная бедность, встроенная в общую систему управления – где почти каждую налоговую копеечку забирает центр, где почти каждый инвестор или хозяин крупного производства регистрируется в столице и платит опять же там. Где денежные потоки напоминают реку, которая берет начало в тысячах маленьких городков и поселков, и бездонной рекой низвергается на столицу, исчезая в ее хитроумных песках.

И, похоже, уже понятен дарвинистский принцип – Москва имеет деньги биться со смертью, нищие регионы – нет. Ну нет у них сил! Посмотрите видео с обращениями врачей, которым не хватает спецзащиты, с рассказами пациентов, изумленных состоянием провинциальных инфекционных больниц.

Тут поневоле жалеешь местных чиновников, привычно латающих тришкин кафтан местной экономики и здравоохранения – с какого места отрезать лишнее, чтоб куда-то полезно пришить?

Да что там Тверь или какой-нибудь Саранск, или несчастный город Балашов, недавно губернатор самого Петербурга (!) в ответ на просьбы о помощи на одном из совещаний вспылил:

- Где деньги возьмем?.. Мы уже и так по крохам собираем!.. Я всем готов деньги раздать, законы принять, все готов сделать! Но деньги нужны. Бюджет сегодня трещит по всем швам, а мы здесь говорим — вот это надо. Скажите, где взять деньги, и сразу дам.

Хотя, если уж начистоту, регионам разумнее расслабиться. Наверное. И тихо молиться, стараясь по шведско-белорусской методе перетерпеть и это несчастье.

И кстати.

Перетерпим. Вопреки любой науке.

Народ русский вовсе не таков, каким его воображают в столицах. В Твери, например, пользуясь свободой, не гульбанят во дворах, не пьянствуют на свадьбах, не ходят в обнимку, не лобызаются у церквей...

Тверчанин ходит без маски, но в магазине он аккуратно стоит в двух метрах от тебя, на улице он подозрительно трезв и предельно сосредоточен. Скамеечки в городе пусты, в парикмахерской (завидуйте, москвичи, я вчера постригся!) все протирают руки и поголовно в масках. Не потому, что боятся санитарной проверки, а потому что народ русский (в это и самому народу, кстати, трудно поверить) оказывается - вовсе не ребенок.

Ведь главное, чему его научила великая российская история – рассчитывать здесь надо только на себя. И народ потому даже не думает злится на власти, которые не могут или не хотят раздавать деньги, чтоб люди сидели дома.

И вот увидите. Под красивые лозунги почти бесплатной (считай - моральной) поддержки государства, люди счастливо выкарабкаются сами.

Как всегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парк Довирусного периода: Когда чиновники — чумней заразы

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин уехал из Москвы подальше, в глушь, в Саратовскую область, городок Балашов, чтоб увидеть — как живет на карантине настоящая русская глубинка (подробности)