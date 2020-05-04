Геннадий Онищенко: Перед карантином снизили цены на спиртное. Алкогольную мафию - к ответу!
- Геннадий Григорьевич, как с родным хотел посоветоваться, потому что про это никто не пишет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в своем интервью вскользь заметил, что во время карантина наш народ стал пить больше на 2 - 3 %. Это ж вряд ли так, потому что самогоноварение не учитывается.
- Так... И что?
- При мне, например, один мужик отоваривался целой сеткой бутылок с водкой. Еще мне говорили, что сейчас не соблюдается «час волка», когда должны прекращать продажу спиртного. У вас какие наблюдения?
- Мои наблюдения не могут быть репрезентативными, потому что я общаюсь в такой среде, где к алкоголю плохо относятся.
Но то, что для подобного были предпосылки – очевидно. Например, - снижение цены на алкоголь.
Нетрудно предположить, что в состоянии бездеятельности многие желающие смогут и захотят поклониться Бахусу, причем, найдут и оправдание этому.
- А почему снизили-то цены? Когда?
- Перед началом режима ограничений.
Это была провокация алкогольной мафии. Они объяснили это тем, что, вот мы закрываемся, разоряемся и распродажей товара занимаемся.
- А намного снизились?
- Значительно.
- Вы только не обижайтесь, но и депутаты Госдумы внесли свою лепту, позакрывали бары, кафе, рестораны, которые раньше были в жилых домах.
- Вы чего такое говорите? Вы провокатор, товарищ Гамов! Это же в логике желтой прессы!
Вот если бы сейчас все было открыто, туда бы цистернами спиртное завозили и народ не вылезал бы. (из пивнушек. - А. г.) И, понимаете, с этим не шутят.
- Хорошо, не буду.
- Давайте мы все-таки сосредоточимся и уйдем от этих вот двусмысленностей и провокационных полутонов.
- Забираю свои слова обратно.
- Решение о закрытии общественных заведений было правильным.
А вот то, что этой всей безнравственной антинародной элите торговой надо хвоста прикрутить, - это несомненно! И все органы, которые к этому причастны, та же антимонопольная служба, прочие и прочие, которые все сидят и в тряпочку помалкивают, должны, наконец, проснуться.
Просто вызвать и сказать: ребята, кто не с нами, тот против нас. Вот что нужно сделать.
- Вот есть антиалкогольная концепция, подписанная Владимиром Путиным. Почему она не действует?
- Она действует! И закрытие вот этих вот рюмочных, о которых вы так тоскуете...
- Я не тоскую.
- ... это - как раз в рамках реализации той концепции 2009 года. Понятно вам?
- Да!
Геннадий Онищенко: «Перед началом карантина снизили цены на спиртное. Это - провокация алкогольной мафии. Я требую призвать ее к порядку»
ИСТОЧНИК KP.RU