2020-05-04T16:25:26+03:00
Здоровье

Геннадий Онищенко: Перед карантином снизили цены на спиртное. Алкогольную мафию - к ответу!

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке ответил на вопросы нашего обозревателя Александра Гамова
Александр ГАМОВ@gamov1
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Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий ОнищенкоПервый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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- Геннадий Григорьевич, как с родным хотел посоветоваться, потому что про это никто не пишет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в своем интервью вскользь заметил, что во время карантина наш народ стал пить больше на 2 - 3 %. Это ж вряд ли так, потому что самогоноварение не учитывается.

- Так... И что?

- При мне, например, один мужик отоваривался целой сеткой бутылок с водкой. Еще мне говорили, что сейчас не соблюдается «час волка», когда должны прекращать продажу спиртного. У вас какие наблюдения?

- Мои наблюдения не могут быть репрезентативными, потому что я общаюсь в такой среде, где к алкоголю плохо относятся.

Но то, что для подобного были предпосылки – очевидно. Например, - снижение цены на алкоголь.

Нетрудно предположить, что в состоянии бездеятельности многие желающие смогут и захотят поклониться Бахусу, причем, найдут и оправдание этому.

- А почему снизили-то цены? Когда?

- Перед началом режима ограничений.

Это была провокация алкогольной мафии. Они объяснили это тем, что, вот мы закрываемся, разоряемся и распродажей товара занимаемся.

- А намного снизились?

- Значительно.

- Вы только не обижайтесь, но и депутаты Госдумы внесли свою лепту, позакрывали бары, кафе, рестораны, которые раньше были в жилых домах.

- Вы чего такое говорите? Вы провокатор, товарищ Гамов! Это же в логике желтой прессы!

Вот если бы сейчас все было открыто, туда бы цистернами спиртное завозили и народ не вылезал бы. (из пивнушек. - А. г.) И, понимаете, с этим не шутят.

- Хорошо, не буду.

- Давайте мы все-таки сосредоточимся и уйдем от этих вот двусмысленностей и провокационных полутонов.

- Забираю свои слова обратно.

- Решение о закрытии общественных заведений было правильным.

А вот то, что этой всей безнравственной антинародной элите торговой надо хвоста прикрутить, - это несомненно! И все органы, которые к этому причастны, та же антимонопольная служба, прочие и прочие, которые все сидят и в тряпочку помалкивают, должны, наконец, проснуться.

Просто вызвать и сказать: ребята, кто не с нами, тот против нас. Вот что нужно сделать.

- Вот есть антиалкогольная концепция, подписанная Владимиром Путиным. Почему она не действует?

- Она действует! И закрытие вот этих вот рюмочных, о которых вы так тоскуете...

- Я не тоскую.

- ... это - как раз в рамках реализации той концепции 2009 года. Понятно вам?

- Да!

Геннадий Онищенко: «Перед началом карантина снизили цены на спиртное. Это - провокация алкогольной мафии. Я требую призвать ее к порядку»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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