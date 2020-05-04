В России впервые клонировали теленка

Со времен появление на свет овечки Долли (она родилась в 1996 году) методы клонирования шагнули далеко. Это уже коммерческая технология, с помощью которой владельцы домашних животных могут получить полную генетическую копию своего умершего питомца. Генетическое копирование широко используется в служебном собаководстве для тиражирования животных с уникальными данными. Клонируют также скаковых лошадей и верблюдов, что вполне объяснимо учитывая размер призовых на престижных соревнованиях. А проект клонирования мамонта упирается только в проблему получения подходящей клетки из образцов, найденных в вечной мерзлоте.

Постепенно из разряда экзотики такие эксперименты переходят в практическую плоскость. Ожидается, что клонирование произведет настоящую революцию в животноводстве, поскольку позволить создавать и тиражировать хрюшек и буренок с уникальными производственными характеристиками. Важный шаг в этом направлении сделали российские ученые Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста.

Коллектив Лаборатории экспериментальной эмбриологии под руководством кандидата биологических наук Галины Синигиной впервые в России получил жизнеспособного теленка методом соматического клонирования. Метод позволяет быстро и надежно зафиксировать в потомстве уникальные особенности особей, которые имеют важное хозяйственное значение. Суть его заключается в замене ядра соматических клеток: ученые удаляют собственный генетический материал яйцеклеток коров и переносят ядра соматических клеток из генетически модифицированной “эталонной” клеточной популяции. В результате таких манипуляций ученые получили несколько клеточных эмбрионов, из одного из них родилась здоровая телочка. Геномный анализ подтвердил полную идентичность генотипа полученной телки и клеточной линии.

Коллектив Лаборатории экспериментальной эмбриологии под руководством кандидата биологических наук Галины Синигиной впервые в России получил жизнеспособного теленка. Фото: rfbr.ru

Исследователи отмечают, что пересадка ядер соматических клеток является сегодня в мире основной технологической платформой для получения генетически-модифицированного крупного рогатого скота методом геномного редактирования. Поэтому успешный эксперимент демонстрирует технологическую готовность российских ученых создавать линии сельскохозяйственных животных методом геномного редактирования,

- Такие эксперименты показывают, что всю сложную и дорогостоящую работу по улучшению рабочих качеств будущего животного (состав молока, устойчивость к болезням и т.д.) мы можем фактически проводить лаборатории в пробирке, - говорит директор ВИЖ академик РАН Наталия Зиновьева.