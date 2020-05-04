«Не учитесь кричать молча!» Регина Тодоренко продолжает оправдываться за фразу о домашнем насилии в часовом фильме

С момента скандального выступления телеведущей Регины Тодоренко в инстаграме 24 апреля прошло почти две недели, а пожар продолжает полыхать. За размышления на тему «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» девушку распяли в соцсетях, отлучили от жирных рекламных контрактов и титула «Женщина года», и вообще чуть ли не анафеме предали. Тодоренко уже и один раз извинилась, и второй, и третий, и слова свои пояснила, только этого мало.

В качестве финальной сатисфакции для своего ютуб-канала «Пятница с Региной» (1 миллион подписчиков) ведущая сняла целый документальный фильм и назвала его «А что я сделала, чтобы помочь?», чтоб уж ТОЧНО было понятно, — Тодоренко раскаялась. В ленте девушка с прискорбным видом гуляет по парку, глядя на речку или березы, и рассуждает на тему того, как непросто жить тем, кто столкнулся с домашним насилием. Меньше, чем за сутки видео посмотрели 1 500 000 раз. Комментарии к нему, разумеется, Регина отключила. «КП» приводит ключевые выдержки из фильма — мысли самой Тодоренко, сенсационно перевоспитавшейся после травли в интернете.

О ПРИЧИНАХ МОЛЧАНИЯ

«Получилось, что первая причина, по которой девушки боятся заявить о насилии и выйти из этих отношений, — является боязнь осуждения и общественного порицания. Чувство стыда. Но если это все-таки можно назвать внешним фактором, фактором среды общества, наравне с ним, что самое ужасное, развивается и внутренний сдерживающий фактор — это чувство личной вины и личной ответственности за произошедшее. Жалость к агрессору и надежда на то, что удастся его исправить, или все само утрясется».

Регина Тодоренко: "Всем следует запомнить: физическому насилию всегда предшествует психологическое"Фото: скриншот с видео

О ПРЕДПОСЫЛКАХ НАСИЛИЯ

«Всем следует запомнить: физическому насилию всегда предшествует психологическое. Мужчина отрезает тебя от социума, делает зависимой, старается во всем контролировать. Постоянными придирками поселяет чувство вины и несоответствия идеалу. После чего окончательно уничтожает самооценку, ломает волю и делает, что хочет. Из всего сказанного [экспертами по теме домашнего насилия] стоит сделать два вывода. Первый — ни в коем случае не стоит применять насилие в семье, потому что это многократно усиливает шансы ребенка в будущем стать агрессором или жертвой. И второй — оказывается, по определенным признакам можно распознать человека, который способен применить к тебе насилие»

О ВЫХОДЕ ИЗ АБЬЮЗИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

«Теперь стало понятно, что для того, чтобы выбраться из таких отношений, или хотя бы заявить об этом, девушке стоит побороть стыд и боязнь осуждения, а еще осознать, что она никак не виновата в том, что ее бьют. Осознать, что она не плохая. И исправить ситуацию она не сможет, потому что бить или нет — выбор агрессора. В момент, когда девушка поборола внешнее осуждение и внутреннее чувство вины, и все-таки решилась заявить о факте насилия, ей нужна максимальная защита. И вот тут кроется еще одна огромная проблема: де-факто отсутствует правовая база, чтобы защитить жертв домашнего насилия»

Регина Тодоренко: "После встреч с экспертами я по-прежнему считаю, что терпеть насилие нельзя."Фото: Скриншот с видео

О ЧУВСТВЕ ВИНЫ

«После встреч с экспертами я по-прежнему считаю, что терпеть насилие нельзя. Теперь я знаю, что если кто-то терпит — из этого ни в коем случае не следует вывод, что он [жертва] виноват. Ответственность за насилие лежит исключительно и только на том, кто его применяет. Стало понятно, что вопрос домашнего насилия совсем непростой. И для решения требует участия всех: общества — чтобы не было порицания жертвы и толерантности к насилию, государства — чтобы были эффективные механизмы защиты пострадавших и тех, кто под угрозой, и людей, подвергающихся насилию — чтобы они преодолели страхи и приняли решение уйти от насилия в своей жизни, вернуть себе себя. Надо верить и знать, что это возможно».

Регина Тодоренко: "Дорогие мои, не учитесь кричать молча"Фото: скриншот с видео

ЭПИЛОГ

«Дорогие мои, не учитесь кричать молча! [в фильме рассказывается и такой эпизод из жизни жертвы] Заявляйте во всеуслышание и верьте, что вам помогут. Мы вместе. И все можно изменить: можно спасти свою жизнь и жизнь своих детей. Верю, что в будущем ситуация с домашним насилием изменится системно. И хотелось бы, чтобы это произошло в ближайшем будущем. Нам часто кажется, что от нас ничего не зависит, но каждый из нас может приблизить этот момент [победы над домашним насилием] за счет осознания проблемы. Если близкие, общество перестанут осуждать, это уже очень много. Давайте начнем с себя. Я начала».

А что я сделала, чтобы помочь? Фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия .

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Врезал ей раз, не бил много!»: хвастается Башаров и получает работу, а болтушку Тодоренко лишили контрактов

Двойные стандарты позволяют актеру-дебоширу не скрывать рукоприкладства (подробности)