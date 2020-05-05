Марафон «Худеем на карантине»: подводим итоги

В марте нас настиг карантин по Covid-19. Миллионы семей оказались заперты в четырех стенах. Первая реакция многих на это была естественной – заесть стресс вкусняшками и подольше поспать. Уже через неделю все мы ощутили лишние килограммы на талии. И на других местах. «Так дальше нельзя!» решили журналисты «Комсомольской правды» и устроили марафон «Худеем на карантине». Из множества претендентов выбрали трех добровольцев, которые решили вести здоровый образ жизни.

На помощь участникам пришли авторитетные эксперты - Зухра Павлова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм и инстаграм каналов Doctor Pavlova, Инга Корягина, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова и спортивная семья Малафеевых - Вячеслав и Екатерина. Вячеслав - в прошлом футболист команды «Зенит» и сборной России. Екатерина - создатель проекта «Перезагрузка».

На путь здорового образа жизни наши участницы: специалист по недвижимости Алла (49 лет), радиоведущая Екатерина (44 года) и журналист Оксана (43 года) встали 20 апреля. Не свернуть с пути их мотивировали, в том числе, подарки от ИД «КП» - микроволновые печи LG NeoChef. Микроволновки мы обещали только тем, кто дойдёт с нами до конца!

Из нескольких десятков претендентов были отобраны три участницы: радиоведущая Екатерина 44 лет, брокер Алла 49 лет и журналист Оксана 43 лет.

Ежедневно участницы получали рекомендации от наших специалистов. А десятки тысяч зрителей проекта следили за развитием событий и примеряли все советы на себя. Наши участницы – типичные представительницы своего поколения – с работой на удаленке, но близко расположенным холодильником, со стремлением к ЗОЖ, но и с небольшой ленцой, с детьми, мужьями, домашними питомцами и заботами…

Советы специалистов действительно оказались универсальными. Ежедневная зарядка ничего кроме пользы принести не может, а строгий режим дня поможет привести в порядок не только фигуру, но и возможно, жизнь.

Говорят, чтобы привычка укоренилась, требуется 21 день.

Наши участницы в начале пути. Но намерения у них серьезные, что и доказал наш марафон. Кстати, есть и результаты: Екатерина за это время сбросила полтора килограмма, Оксана два, а Алла – аж четыре! Так держать!

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова

Наши участницы научились контролировать себя и свои гастрономические привычки, отказались от обилия сладкого и жареного, стали регулярно заниматься физической активностью.

- Теперь страшно вспоминать, сколько я потребляла сладкого ежедневно. Сейчас же, спокойно гляжу на вазочку с конфетами, а физические упражнения даются мне гораздо легче, - говорит Оксана.

У каждой из участниц были свои трудности, но они с успехом их преодолели.

- Я стараюсь выполнять все рекомендации специалистов. И с финалом марафона мой путь к ЗОЖ не завершится, - решительно настроена Екатерина.

Психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина

Наших участниц вдохновляли не только близкие, но и эксперты.

- «Хочешь красиво одеваться, сначала приобрети здоровое тело», – этот совет от Малафеевых стал моей путеводной звездой! - говорит Алла.

Кстати, 16 мая Малафеевы начинают в Инстаграме свой марафон по здоровому питанию. Там все желающие смогут закрепить привычки, полученные с «Комсомольской правдой».

Вячеслав и Екатерина Малафеевы.

МЕЖДУ ТЕМ

Ну а наши героини вознаграждены за свой упорный труд. Издательский дом «Комсомольская правда» дарит участницам марафона «Худеем на карантине» премиальные микроволновые печи LG NeoChef. С этими печками каждый может почувствовать себя профессиональным поваром! И следовать правильному питанию с ними — гораздо легче и приятнее!

В чём ещё особенность нашего подарка? Благодаря технологии Smart Inverter и высокой мощности до 1100 Вт в печи LG NeoChef продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно. Уверены, наши участницы и их семьи по достоинству оценят такой подарок.

Теперь участницы нашего марафона будут готовить в таких стильных микроволновых печах LG NeoChef

Кстати, публикуем для наших читательниц два диетических рецепта в микроволновке.

Рецепт йогурта

Готовим в термостойкой миске на низкой решетке

- молоко – 1 л

- натуральный йогурт – 150 мл

Приготовление:

- Влить в миску молоко, подогреть до теплого состояния, добавить йогурт, перемешать.

- Миску накрыть пленкой или крышкой.

- Установить режим «Йогурт» - 5 часов. Готовый йогурт охладить в холодильнике (на 5-6 часов)

Рецепт сёмги на пару

Ингредиенты:

- Филе сырой семги – 500 г

- Яйца – 2 шт

- Сливки 33-35% – 300 мл

- Помидоры черри – 100 г

- Кресс-салат – 50 г

- Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Отделяем желтки от белков, добавляем щепотку соли, чтобы белки было проще и легче взбить, и взбиваем венчиком до твердых пиков. Взбить белки можно и при помощи ручного миксера или кухонного комбайна, если такой есть дома.

Семгу нарезаем кубиком и перекладываем в миску, добавляем сливки, солим, перчим. И все это пробиваем блендером. Добавляем в получившуюся массу взбитые белки и все это аккуратно перемешиваем, раскладываем массу по формочкам.

Готовим пароварку: наливаем в поддон воду, ставим решетку и помещаем на решетку подготовленные формочки, накрываем крышкой, помещаем нашу пароварку в микроволновую печь LG NeoChef и готовим при максимальной мощности 1100 Вт 10 минут.

Готовим суфле из сёмги.

Но вернёмся к нашему реалити-шоу! Итак, кто же дошёл до конца марафона? Кто получит в подарок микроволновые печи LG NeoChef? Об этом в пятой серии!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/777156" frameborder="0"></iframe> Худеем на карантине: реалити-шоу. Часть 5.В последнем выпуске реалити-шоу «Худеем на карантине» участницы рассказывают, что же для них было самым сложным и каким из советов экспертов они собираются пользоваться и дальше

Все выпуски нашего реалити-шоу смотрите в спецпроекте «Худеем на карантине»

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