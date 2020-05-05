Коронавирус в России, последние новости на 5 мая 2020: психологи назвали страхи россиян во время самоизоляции

Официальное число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 5 мая 2020 года составляет 145 268 случаев.

Что будет после того, как завершится эпидемия коронавируса в России? Массовых увольнений не будет, и на это есть причины. Однако же эксперты сходятся в другом - у нас высока "скрытая" безработица, подробнее - в материале "КП".

Попасть из Москвы в другие регионы есть возможность для простых людей. Мы разобрали основные правила перемещения во время коронавируса в другие области из столичного региона. В Хакасии стало известно о смерти врача-травматолога от коронавируса. Больной утаил от него свой диагноз, заразив врача.

А чего ожидать после 12 мая? Это - очередная важная дата, после которой будет решаться вопрос о смягчении или же продлении ограничений из-за коронавируса. Эксперты уверены - ждать позитива пока что, увы, не стоит.

Вообще же, самоизоляция по-разному преломляется в России. Вот, в полицию недавно позвонили бдительные соседи, услышав крики ребенка. Правоохранители прибыли, и выяснилось - все нормально, у девочки-гимнастки просто тренировка. Чего на самом деле боятся россияне в период самоизоляции? Психологи дали ответ на этот вопрос, внимательно изучив всех.