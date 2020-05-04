Шарф Гарри Поттера и физкульт-минутки: 6 реально полезных советов как организовать домашнее обучение на карантине

Когда все регионы из-за коронавируса перешли на режим самоизоляции, а школы в экстренном порядке — на дистанционное обучение, многие семьи столкнулись с огромными трудностями. Дети и родители должны не только не отстать от программы, учить уроки, выполнять домашние задания, но и осваивать работу с различными новыми инструментами и платформами дистанционного обучения. Особенно нелегко приходится ребятам, у которых и на обычных школьных занятиях были трудности с письмом, чтением, восприятием материала.

Портал «Открытые НКО» попросил Марию Гуляеву, детского нейропсихолога, члена Ассоциации родителей и детей с дислексией дать советы по домашнему обучению для детей. Какие простые приемы могут использовать родители, чтобы помочь ребенку стать самостоятельнее и самому справляться с уроками?

1. Сохраните привычный для ребенка режим дня

Если у ребенка не было такого режима, то самое время его организовать. Наличие расписания, в котором ребенок хорошо ориентируется, подтолкнет его к самостоятельности и избавит вас от необходимости постоянно напоминать ему, что делать.

Составьте вместе с ребенком расписание на неделю и повесьте его на видном месте. В расписание вносятся события, которые повторяются еженедельно (например, расписание уроков и дополнительных занятий). Разовые события можно приклеивать на стикерах. План на предстоящую неделю обсуждается с ребенком на выходных.

Список дел на день подходит, если у ребенка нет событий, которые повторяются каждую неделю. Такой список заполняется вместе с ребенком в начале дня и вешается на видное место, например, на холодильник. В течение дня он вычеркивает выполненные пункты списка.

2. Организуйте ребенку свое рабочее место для учебы

Это не должно быть место, где ребенок спит, ест или играет. Лучше всего, если у него есть собственный стол, но если такой возможности нет, подойдет любой другой, который на время уроков «превращается» в рабочее место.

При этом стоит уделить особое внимание тому, как стол ребенка организован: нет ли на нем мусора, отвлекающих предметов (игрушек, еды, одежды, плакатов), достаточно ли яркая на столе лампа, отрегулированы ли высота стола и стула в соответствии с ростом ребенка.

Также позаботьтесь о том, чтобы ребенок хорошо ориентировался в своих вещах: мог быстро найти необходимые учебники, тетради, письменные принадлежности. Это сэкономит массу времени и энергии во время рабочего процесса.

3. Научите ребенка планировать не только свой день, но и выполнение уроков.

Составьте вместе с ребенком план того, что ему предстоит сейчас сделать. Например, пункты плана могут быть следующие: математика — №845-847, русский — упр. 78, чтение — стр. 56-61. По мере выполнения пунктов пусть он вычеркивает их из списка. Таким образом, ребенок может увидеть, что он уже сделал, а что еще осталось, правильно распределить свои ресурсы. Когда ребенок освоит эту систему, он сможет составлять планы самостоятельно, вам останется только проверять его и хвалить за успех.

4. Обязательно включайте в план работы подвижные физкульт-минутки.

Долго сидеть за работой тяжело даже взрослым, а для детей это непосильная задача. Понаблюдайте, сколько ваш ребенок может работать без перерыва. Для большинства детей подходит следующий режим: 15-20 минут работы чередуются с 3-5 минутными перерывами. В качестве перерыва подойдет двигательная активность — небольшая зарядка, дыхательная гимнастика, упражнения с массажными мячиками или ковриком, упражнения на фитболе.

5. Чтобы ребенок не отвлекался, используйте визуальные подсказки

Дети еще только учатся оставаться сосредоточенными на работе, не отвлекаться. Мы можем сидеть рядом с ребенком, пока он выполняет уроки, то и дело возвращать его внимание к работе. Но тогда он не научиться самостоятельно справляться с заданиями. Альтернатива — визуальные подсказки. Это предметы, которые помогают ребенку не отвлекаться, напоминают о работе.

Шарф Гарри Поттера. Выберите с ребенком подходящий аксессуар одежды, например, шарф, который ребенок надевает только во время занятий и знает — пока шарф на нем, он ученик и не может отвлекаться на посторонние вещи. Кстати, подобный аксессуар может быть и у родителей. Он служит сигналом о том, что мама занята, сейчас она не может отвлекаться от работы.

Еще одна визуальная подсказка — это таймер. Можно договориться с ребенком, что он делает определенную работу за определенное время. Например, выполнит номер по математике за 7 минут. Через 7 минут проверяем — удалось или нет. Таймер служит напоминанием, что время ограничено и надо вернуться к работе.

6. Чтобы ребенок хотел учиться, мотивируйте его

Подмечайте малейшие успехи, хвалите за проявления самостоятельности, устраивайте маленькие сюрпризы за выполнение сложных задач. Не вводите ребенка в стресс: избегайте критики, раздражения, наказаний. В состоянии стресса наш мозг не способен к обучению.

Показывайте на собственном примере, как интересно учиться, узнавать новое, как вы любите свою работу. Подавайте пример своей организованностью: повесьте свой распорядок дня, организуйте свое рабочее место, планируйте свою работу, устраивайте физкульт-минутки и т. д.

Напомним, что Ассоциация родителей и детей с дислексией запустила новый уникальный онлайн проект «Дислексия.NET». На одной площадке объединились профессора и доктора наук, чтобы помочь школьникам с трудностями дистанционного обучения. Участников проекта ждут прямые эфиры, вебинары, полезные видео, а также личные консультации экспертов.