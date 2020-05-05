Майские праздники звезд на карантине: переболевший Стас Михайлов отдыхает на даче, а Сергей Безруков - сажает картошку

Большинство звезд в теплые майские дни самоизолировались в своих загородных домах и на дачах. Одни добросовестно соблюдают режим и занялись весенними работами в саду и огороде, а другие не смогли выдержать без маникюра и стрижки.

Домашний пикник

Семья звезды сериала «Деффчонки» Галины Боб живет в Подмосковье. Галина и ее супруг Сергей прошли курс лечения – от коронавируса и пневмонии. Врачи подтвердили их выздоровление, и на первомайские праздники Боб пригласила в гости несколько родственников. Жарили шашлык, отдыхали на свежем воздухе с друзьями и детьми. Галина Боб переживала за детей, но их тесты были отрицательными, сыновья актрисы все время пока болели их родители были рядом, но не заболели. Также остались здоровыми няни и помощники по хозяйству, которые живут с семьей – их тесты отрицательные. Вот и гости не побоялись навестить семью – уже после выздоровления. Галина смогла устроить сюрприз на день рождения сыну – заказала установку детской площадки на своем участке у дома. Пока семья болела, они пользовались доставкой продуктов, иногда им привозили пакеты из магазинов соседи и друзья – оставляли на пороге.

Галина Боб на карантине заказала детскую площадку на участок.Фото: Instagram.com

В загородном доме с семьей проводит праздники переболевший коронавирусом Стас Михайлов. Как только выглянуло солнышко, певец с супругой и с детьми перебрался обедать на веранду, семья проводит время в самоизоляции. Сегодня закончился карантин после выздоровления у Александра Васильева, но он его отметил не домашним пикником, а поездкой на запись «Пусть говорят», где рассказал о течении болезни. Лариса Гузеева пирует с мужем и дочкой – телеведущая не подпускает к готовке даже мужа шеф-повара, любит мариновать мясо сама. А Михаил Галустян жарил шашлыки в родительском доме в Сочи, где проводит время с семьей.

Семья Стаса Михайлова принимает солнечные ванны во дворе дома.Фото: Instagram.com

Садоводы-огородники

А вот Сергей Безруков посадил на майские картошку: «Пришла пора!» Актер с супругой и двумя детьми живут в загородном доме, наслаждаются семейными хлопотами и общением с детьми. Артист показывает видеосюжеты домашних хлопот – поклонники в восторге: все как у обычных людей без звездных замашек. Безруков рисует картины, гуляет с собаками, играет с детьми – пока его жена режиссер Анна Меликян печет блины. По вечерам семья прогуливается к речке, что неподалеку от их дома – рядом не души. Елена Ваенга сама копает огород, обустраивает теплицы — певица всерьез взялась за огород, сажает все — от огурцов до кабачков.

Сергей Безруков с семьейФото: Instagram.com

У Максима Галкина и Аллы Пугачевой зацвела алыча – у них целый сад. Прогулки во дворе дома прерываются на активное и интересное времяпровождение. «С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся (собака – прим. Авт.), а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит», - подписал видеоролик домашних импровизаций Максим Галкин.

Евгений Гор с новой стрижкой работает в саду.Фото: Instagram.com

Полина Диброва освободила мужа Дмитрий от всех бытовых хлопот. Полина заказала доставку цветочной рассады и теперь озеленяет участок у дома. Диброва каждый вечер накрывает стол для своей большой семьи, а помогает готовить многодетной хозяйке бабушка. А вот в семье Стриженовых праздничный обед может приготовить и глава семейства. На днях Александр Стриженов угощал дочь и жену запеченной в духовке уткой с яблоками. Екатерина Стриженова обустраивает свой приусадебный участок: «Пою гимн женщинам на плечи которых сейчас легла тройная нагрузка – стираем, готовим, убираем с утра до вечера без выходных!» А Юлия Пересильд даже дрова сама сумела наколоть, а еще вместе с дочками нашли у дома больную кошку и спасла, забрав домой.

Надежда Бабкина дышит весенним воздухом во дворе своего загородного дома. А ее гражданский муж Евгений Гор отчитался о работе в саду. Евгений подстригся самостоятельно: посмотрите на фото – результат отличный.

Лариса Гузеева кашеварит сама.Фото: Instagram.com

Нарушители самоизоляции

И Анита Цой тоже подстриглась сама, но есть среди звезд и нарушители режима самоизоляции. Дана Борисова, к примеру, вчера вызвала на дом мастера – сделать татуаж бровей. Борисова наводит красоту по бартеру, поэтому еще и призвала подписчиков вызывать мастера на дом. Этого делать нельзя – вспомните, призывы мэров итальянских городов, которые рассказывали о вспышке коронавируса в том числе и среди тех, кто вызывал парикмахеров и других специалистов наводить красоту на дом. Анастасия Волочкова приглашала на дом и мастера маникюр, и парикмахера. Более разумные коллеги артистов наводят красоту самостоятельно, потому что берегут свое здоровье и жизнь.

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