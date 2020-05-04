Вакцина от туберкулеза и советское наследие: почему Греция, Хорватия и Словения выходят из эпидемии с малыми потерями

Европейские государства - одно за другим - объявляют о снятии ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Возобновляется работа общественного транспорта, открываются магазины и рынки, библиотеки и музеи. Открываются салоны красоты и парикмахерские. Не за горами открытие ресторанов и баров, где посетители будут соблюдать социальную дистанцию, возобновление занятий в школах, открытие торговых центров.

Несмотря на призыв президента Франции Эммануэля Макрона держать внешние границы Евросоюза закрытыми до осени, некоторые страны начинают задумываться о начале туристического сезона.

Первой выступила против сохранения жестких мер Греция. В этой стране туризм составляет значительную долю национального дохода. Власти Хорватии и Словении не стали дожидаться разрешений от Евросоюза и договорились об открытии общей границы. Сперва правом пересечь ее смогут воспользоваться владельцы недвижимости, расположенной на территории соседнего государства, а в июне - туристы этих двух стран. К слову, Хорватия уже договорилась с Чехией и Словакией об отправке организованных автобусных групп и с Австрией - о транзите. Болгария приступит к подготовке к туристическому сезону с 15 июня, а 1 июля откроет побережья для приема отдыхающих.

- На прошлой неделе у нас прошли переговоры с представителями министерства туризма Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии и Греции. Эти страны для нас более важны и перспективны, чем страны Западной Европы. И они уже готовы к приему наших туристов, - сказал «КП» исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. - Но сейчас на первом месте стоит не вопрос готовности страны к приему туристов или снятие ограничительных мер, а готовность России. Пока эпидемическая ситуация в нашей стране не располагает к этому. До начала лета в этих странах сохранится и 14-дневный карантин для всех въезжающих, а при этом условии классический туризм лишен смысла. Сейчас, во-первых, следует дождаться возобновления авиасообщения и отмены обязательного двухнедельного карантина. Во-вторых, посмотреть, какие новшества будут введены в отелях и курортных зонах и как они будут работать. Очевидно, что сначала будет делаться ставка на внутренних туристах, затем на отдыхающих из соседних стран, государств ЕС. Только потом - на зарубежных отдыхающих. При оптимистическом прогнозе мы планируем дать старт туристическим программам в июле.

СОЦСТРАНЫ В ВЫИГРЫШЕ

Желание целой группы европейских государств раньше возобновить работу туристического бизнеса понятно. Распространение эпидемии коронавируса в Европе происходило неравномерно. Еще в середине апреля была заметна сильная разница между количеством заболевших и умерших от COVID-19 в странах Восточной Европе и Западной, которая сохраняется и до сих пор. Диспропорция существенная. Успех на стороне восточноевропейских государств, в том числе и некоторых южных, например, Греции и Болгарии. Там заболевших было в 17 раз меньше, а умерших - в 60 раз, чем в странах Западной Европы.

Европейские журналисты даже стали шутить, что коронавирус восстановил идеологическую границу между государствами, входившими некогда в социалистический блок, и капстранами.

В Греции открылись парикмахерские и магазиныФото: REUTERS

СУХИЕ ЦИФРЫ

Перейдем к статистике. На сегодня в Греции было выявлено 2626 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Из них чуть более тысячи человек остаются в больницах. Умерли 144 пациента.

В Хорватии было зафиксировано с начала эпидемии 2096 случаев заражения COVID-19. На лечении остаются 528 человек, умерли - 79.

В Болгарии заболели 1618 человек, из них выздоровело лишь 308 человек. Жертвами коронавируса стали 73 жителя.

В Словении, которая граничит с северными регионами Италии, ставшим очагом распространения инфекции по всей стране, было выявлено 1439 заболевших. Чуть больше тысячи по-прежнему находятся в клиниках. Скончались 96 человек.

При этом в Испании - 247 122 заболевших, жертвами стали более 25 тысяч человек. В Италии - 209 328 заразились COVID-19 (в больницах до сих пор - 100 тысяч), умерли почти 29 тысяч человек.

В Британии заболели 186 тысяч, умерли более 28 тысяч человек. Во Франции 168 тысяч человек заболевших и более 24 тысяч умерших. В Германии заразились 165 тысяч человек, скончались - почти 7 тысяч.

В Хорватии после 45-дневного карантина разрешили церковные мессы.Фото: REUTERS

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

С чем связана такая разница в цифрах? Самое очевидное, что приходит на ум, это ошибка в подсчетах. Но в каждой стране за статистикой следят представители Всемирной организации здравоохранения. И они не высказывали никаких нареканий к тем цифрам, которые оглашают власти Хорватии, Словении и Греции. Да и если данные о количестве погибших занижалась, то в этих, не столь крупных государствах, информация о сотнях и тысячах умерших распространилась бы мгновенно.

Хорватские журналисты, изучавшие причины невысокого уровня заболеваемости в бывших странах соцлагеря, отмечают, что на востоке Европы ограничительные меры были жёстче, чем на западе. Ужесточение происходило не постепенно, а с самого начала. Кроме того, граждане этих стран, привыкшие за годы существования соцблока исполнять все распоряжения властей, в трудной ситуации строго соблюдали все запреты.

- Довольно интересным фактом, который получает сейчас развитие, это прививка от туберкулеза (вакцина БЦЖ), которую делали по всей Восточной Европе во второй половине XX века, - говорит «КП» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. - Во многих западных странах, в том числе США, эта вакцина уже не используется. Но в большинстве случаев она показала свою эффективность. Также оказывает благоприятный эффект живая полиомиелитная вакцина.

Эксперты считают, что все эти прививки и вакцины создали сильный иммунитет, который не по зубам ковиду.

В Словении протестуют против введенного из-за коронавируса режима самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

- Еще одним фактором успеха стран Восточной Европы в борьбе с пандемией является некоторое наследие, которое осталось от советского времени. В частности, организация медицинской службы, - продолжает Георгий Викулов. - В Италии и Испании, когда началась эпидемия, не было врачей-инфекционистов, не хватало достаточного количества коек. Банально не было места, куда госпитализировать пациентов с COVID-19. А в странах Восточной Европы были вовремя предприняты меры для сдерживания распространения вируса. Греция, так и вовсе, работала на опережение. Ее превентивные меры сработали. Схожий успех был достигнут в Тайване, Сингапуре и Вьетнаме. Неплохие результаты показала Австралия.

- Что же касается Словении, которая граничит с северными регионами Италии, где вспыхнула эпидемия, то здесь следует рассмотреть портрет населения. В северной части Италии проживают преимущественно люди в возрасте 65-75 лет. Кроме того, там располагается много домов престарелых. А это категория людей, находящаяся в зоне риска. Власти Словении довольно быстро закрыли границу с Италией, тем самым остановив проникновение вируса. А итальянцы упустили время. Когда эпидемия уже бушевала, они по-прежнему не понимали, зачем носить маски. Их этому научили только штрафы.

Торговые центры в Греции начинают открываться.Фото: REUTERS

ГРЕЧЕСКОЕ ЧУДО

В начале эпидемии власти Греции ожидали развития событий по итальянскому сценарию. Реанимационных коек недостаточно. Финансирование медицины сокращено. Да и страна находится на втором месте в Европе (после Италии) по количеству пожилых людей старше 65 лет. Однако греки стали действовать решительно. Стали тестировать поголовно всех прибывающих в страну и изолировать их в отелях, чтобы они не успели заразить своих близких и окружающих. За несоблюдение карантина - штраф в почти 5,5 тысяч долларов.

В конце февраля, когда в Италии умерло 11 человек, в Греции уже подготовили к приему больных 13 медицинских центров. Были отменены все массовые мероприятия. К 11 марта закрыты все учебные заведения. С 13 марта - ограничено количество покупателей в супермаркетах. Закрыты все публичные заведения - фитнес-клубы, бары, рестораны, музеи, театры. С 23 марта в стране был введен тотальный карантин. Для выхода на улицу требовалось заполнить специальный бланк. За его отсутствие полагался штраф - 150 евро (около 13 тыс. руб.)

Творцами греческого «коронавирусного чуда» считают главного эпидемиолога страны Сотириса Цодраса и замминистра гражданской защиты Николаса Хардалиаса. Именно Цодрас смог убедить премьер-министра Греции закрыть все храмы. Чтобы снять нагрузку с больниц были организованы круглосуточные медцентры, рассчитанные для тех, у кого коронавирус протекал в легкой форме. Но при этом люди были изолированы от общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким будет мир после коронавируса: США могут отдать России Украину ради союза против Китая

Пандемия «чумы 2020 года» почти во всех странах идёт на спад. Свыше четырёх месяцев слово «COVID-19» в бесчисленных вариациях не сходило с первых полос, но главные мировые проблемы за это время никуда не исчезли. Россия по-прежнему вовлечена в кризисные ситуации с Украиной и Сирией, а США всё так же сражаются с Китаем за титул самой мощной экономики на планете. (подробности)

"Русское" и "германское" чудо: Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса

В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России - меньше 100 на 145 млн. При там, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. (подробности)