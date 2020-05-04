Геннадий Онищенко: Сенсации - типа «вирус передаётся с грязной посудой» - от болезни не спасут

- Геннадий Григорьевич! Статистика вроде бы стабильная. И в то же время идут - якобы авторитетные заявления специалистов - о том, что нужно подумать об окончании карантина. Некоторые российские регионы на это идут. Как это можно оценить?

- Сначала восстановим истину. С 1 мая, - казалось бы, уже полные выходные, работать никто не должен. А мы наблюдаем картину нарастания заражения вирусом.

- А если конкретно?

- Смотрите... 1 мая – 7900, затем – 9600, потом – 10600 новых заболевших по стране в день. Сегодняшние данные – 10500 (за понедельник, 4 мая. - А.Г.)

- Ну, вот...

- Да, это вносит определенный оптимизм в это дело. Но не будем спешить. Тем более - я хочу обострить один момент, который очень мешает борьбе с вирусом.

Да, в СМИ, насколько это возможно, рассказывают, какое великое дело сейчас выполняют наши врачи. Не зря это называют фронтом - с лёгкой руки нашего президента.

С другой стороны, в разного рода изданиях появляются трактаты (а потом на них ссылаются информагентства), содержащие рассуждизмы неких «эпидемиологов», которые говорят, что, оказывается, коронавирус коварен тем, что у него инкубационный период может быть от нескольких до 20 дней. Можно подумать, что у всех остальных инфекций - все точно по часам.

- То есть, вы хотите заметить - за сенсациями, связанными с нынешней эпидемией, стоят банальные вещи...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

- Я бы сказал точнее - это обычное проявление инфекционного процесса.

Или - ещё есть примеры, когда «теоретики», используя какие-то книжные штампы из курса эпидемиологии для медицинского колледжа, выдают их за мудрые рассуждения, а то и за оценку сложившейся ситуации.

Вот и специалисты из Минздрава сегодня сделали «открытие», что вирус передаётся... через посуду, через грязные поверхности.

Но ведь то же самое присуще и всем другим капельным инфекциям. Но этот факт почему-то только сегодня оказался откровением для этих специалистов. И они представляют дело таким образом, что это будто бы их личное открытие, а не достижение классической российской эпидемиологии.

Мы слышим также и заявления о том, что инфекционный процесс уже нельзя остановить.

Я считаю, что выводы на сей счёт должны делать не разномастные «теоретики», которые часто противоречат друг другу, а, прежде всего, - врачи-практики, представители федерального оперативного штаба. Как, впрочем, и правительственного штаба - тоже.

Тем более - в конце минувшей недели и в начале уже наступившей - идет самый большой рост заболеваемости.

- Вирус пошёл в регионы...

- Я анализирую региональную повестку. Там видны четко выявленные очаги, а также то, какие нарушения были выявлены, какие меры предприняты.

- Может, это СМИ виноваты, что приглашают порой не совсем компетентных спикеров?

- СМИ решают свою задачу. Они, в подавляющем большинстве, когда им все объясняешь, слышат и слушают.

- Спасибо вам за такую позицию... И все же - как быть с самоизоляцией, с карантином?

- Это не нам с вами решать и не здесь. Ответы на эти вопросы надо искать в каждом случае и в каждом регионе в отдельности.