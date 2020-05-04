Геннадий Онищенко: Сенсации - типа «вирус передаётся с грязной посудой» - от болезни не спасут
- Геннадий Григорьевич! Статистика вроде бы стабильная. И в то же время идут - якобы авторитетные заявления специалистов - о том, что нужно подумать об окончании карантина. Некоторые российские регионы на это идут. Как это можно оценить?
- Сначала восстановим истину. С 1 мая, - казалось бы, уже полные выходные, работать никто не должен. А мы наблюдаем картину нарастания заражения вирусом.
- А если конкретно?
- Смотрите... 1 мая – 7900, затем – 9600, потом – 10600 новых заболевших по стране в день. Сегодняшние данные – 10500 (за понедельник, 4 мая. - А.Г.)
- Ну, вот...
- Да, это вносит определенный оптимизм в это дело. Но не будем спешить. Тем более - я хочу обострить один момент, который очень мешает борьбе с вирусом.
Да, в СМИ, насколько это возможно, рассказывают, какое великое дело сейчас выполняют наши врачи. Не зря это называют фронтом - с лёгкой руки нашего президента.
С другой стороны, в разного рода изданиях появляются трактаты (а потом на них ссылаются информагентства), содержащие рассуждизмы неких «эпидемиологов», которые говорят, что, оказывается, коронавирус коварен тем, что у него инкубационный период может быть от нескольких до 20 дней. Можно подумать, что у всех остальных инфекций - все точно по часам.
- То есть, вы хотите заметить - за сенсациями, связанными с нынешней эпидемией, стоят банальные вещи...
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
- Я бы сказал точнее - это обычное проявление инфекционного процесса.
Или - ещё есть примеры, когда «теоретики», используя какие-то книжные штампы из курса эпидемиологии для медицинского колледжа, выдают их за мудрые рассуждения, а то и за оценку сложившейся ситуации.
Вот и специалисты из Минздрава сегодня сделали «открытие», что вирус передаётся... через посуду, через грязные поверхности.
Но ведь то же самое присуще и всем другим капельным инфекциям. Но этот факт почему-то только сегодня оказался откровением для этих специалистов. И они представляют дело таким образом, что это будто бы их личное открытие, а не достижение классической российской эпидемиологии.
Мы слышим также и заявления о том, что инфекционный процесс уже нельзя остановить.
Я считаю, что выводы на сей счёт должны делать не разномастные «теоретики», которые часто противоречат друг другу, а, прежде всего, - врачи-практики, представители федерального оперативного штаба. Как, впрочем, и правительственного штаба - тоже.
Тем более - в конце минувшей недели и в начале уже наступившей - идет самый большой рост заболеваемости.
- Вирус пошёл в регионы...
- Я анализирую региональную повестку. Там видны четко выявленные очаги, а также то, какие нарушения были выявлены, какие меры предприняты.
- Может, это СМИ виноваты, что приглашают порой не совсем компетентных спикеров?
- СМИ решают свою задачу. Они, в подавляющем большинстве, когда им все объясняешь, слышат и слушают.
- Спасибо вам за такую позицию... И все же - как быть с самоизоляцией, с карантином?
- Это не нам с вами решать и не здесь. Ответы на эти вопросы надо искать в каждом случае и в каждом регионе в отдельности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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