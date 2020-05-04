По воздуху и воде: В Норильск доставили новые медицинские грузы

4 мая в аэропорт Норильска прибыли два полных грузовых самолёта. В них – дезинфицирующие составы, мебель для больниц, респираторы и медицинские маски. Это уже десятый и одиннадцатый «Боинги» за последний месяц. С начала апреля в Норильск уже было поставлено порядка 194,5 тонн медицинских и санитарных грузов по заказу «Норникеля», а, с учётом прибывших бортов на 37 тонн, общий вес приобретённых для нужд города товаров составил 231,5 тонны.

Транспортные организации ведут круглосуточную работу, которая направлена на своевременное обеспечение заказчика и города жизненно важным грузом. Таможенные операции и комплектация грузовых слотов оптимизирована до предельных двух суток с момента поступления груза.

В Норильск были доставлены дезинфицирующие составы, мебель для больниц, респираторы и медицинские маски.

Кроме мебели, дезинфекторов, респираторов и масок в Норильск уже привезли аппараты ИВЛ, тепловизоры и термометры, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, диспенсеры, реагенты для медицинских лабораторий, защитные костюмы, перчатки и многое другое – порядка 50 наименований. Обо всём этом позаботилась компания «Норникель», предприятия которой расположены на территории Норильского промышленного района.

Кроме того, «Норникель» передал Норильской станции скорой помощи два реанимобиля. 4 мая техника прибыла в город Северным морским путём на дизель-электроходе «Заполярный». Покупка этих машин была включена в общую заявку потребностей региона от норильских медиков с учётом сценария распространения коронавирусной инфекции.

«Норникель» передал Норильской станции скорой помощи два реанимобиля.

«Сегодня машины прибыли в порт Дудинки, и за это огромное спасибо градообразующему предприятию «Норникель». Я уверен, что в ближайшее время все документы будут оформлены и эти машины встанут на вахту защиты и оказания медицинской помощи нашим пациентам», - сказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. По его словам, уже через неделю реанимобили будут поставлены на учёт в ГИБДД.

На данный момент Норильский промышленный район обеспечен всем необходимым для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Ранее в компании «Норникель» заявили, что в случае необходимости средства индивидуальной защиты, нужные медикаменты и оборудование будет докупаться. Всего на развитие медицинской инфраструктуры в регионах присутствия компания выделила 3 млрд рублей. Ещё 7,5 млрд «Норникель» потратит на различную социальную помощь во время пандемии.