Число умерших из-за коронавируса в России на 5 мая 2020 года возросло до 1 356 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 увеличилось на 76 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 145 268 человек, за сутки врачи выявили коронавирус у 10 581 человек в разных регионах государства.

На данный момент наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там, врачи по анализам определили диагноз коронавирусная за весь период эпидемии более 74 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что положительный результат теста на covid-19 выявлен и в рядах российской армии. Сообщается, что количество зараженных военнослужащих превысило 3 тысячи человек.

Напомним, что в России продлен режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения болезни, до 11 мая 2020 года включительно. Граждан призывают оставаться дома, а в случае недомогания немедленно вызвать врача на дом.