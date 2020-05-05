2020-05-04T22:37:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 мая 2020 года составило 18 095 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 5 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 мая 2020 года составило 18 095 человек. Всего за сутки больницы покинули 1 456 пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным портала стопкоронавирус.рф официальное число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в разных субъектах России превысило 145 тысяч инфицированных, однако активных случаев заражения в стране всего 125 тысяч. За все время эпидемии в государстве медики сделали более 4,3 миллиона тестов на выявление вируса.

Ранее сайт kp.ru писал, что 6 мая российский лидер Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Президент заслушает доклады членов правительства и выслушает оценки экспертов.

Напомним, что в РФ продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. По оценкам специалистов, после этой даты в стране можно будет начать постепенно снимать действующие ограничения, введенные из-за угрозы распространения болезни среди населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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