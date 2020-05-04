Арина Шарапова показала Александра Васильева после болезни

Александр Васильев не так давно выписался из специализированной клиники в Коммунарке, где проходил лечение. Как известно, историк моды был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. И вот на днях он впервые за время болезни появился на публике.

Александр Васильев принял участие в съемках программы "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым. Компанию ведущему "Модного приговора" составила его давняя подруга Арина Шарапова. Они знакомы с детства.

"Мы вместе учились... И у нас было такое! Мы целовались в коридоре", - неожиданно признался Васильев.

arinasharapova1tv_official Тайны наших взаимоотношений с Александром Васильевым...

Шарапова в ответ рассмеялась и намекнула, что у нее с телеведущим есть общий секрет. Арина восхитилась внешним видом коллеги: "Худой, симпатичный".

Напомним, ранее Александр Васильев сам рассказал о своей госпитализации. Он оставил сообщение в блоге, подробно рассказав о болезни. "Я в Коммунарке! 5 апреля стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура. Я усиленно лечился бабушкиными методами. Увы, не помогло", - делился мэтр.

Своей спасительницей он называл Арину Шарапов. Узнав о симптомах, она тут же позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала "скорую". В итоге Васильева увезли спецлечебницу.