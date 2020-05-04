Спор Китая и США о пандемии: «Вы наживались на масках!» — «А вы знали о вирусе ещё до его прихода!»

Китай и США устами чиновников и крупнейших СМИ обменялись новыми взаимными выпадами о том, кто же допустил разгул коронавируса. Так, президент и госсекретарь Соединённых Штатов вновь обвинили Пекин в распространении «короны». Якобы к пандемии привели неправильные действия КНР.

Действительно, по соцсетям циркулирует новостной ролик китайского канала CCTV-13 от 2 января 2020 года, где рассказываются об «аресте нескольких врачей их Уханя, разжигавших панику слухами о новой вирусной пневмонии».

Другое обвинение — будто бы на начальном этапе пандемии Китай стал скупать по всему миру медицинские изделия (например, маски и респираторы), а потом, когда цены взлетели — начал с большой накруткой перепродавать их по всему миру.

В итоге нынешняя (почти официальная) версия Белого дома — «чума-2020» началась вследствие утечки из Уханьского института вирусологии.

Госсекретарь Джо Байден и президент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS

В свою очередь, одна из крупнейших газет Китая, «Жэньмин Жибао», опубликовала «список неприятных вопросов для США». Что интересно, главные обвинения Запада (замалчивание пандемии, недостаточная безопасность в Уханьском институте, странности с официальной статикой КНР по заболевшим) в этом тексте обходятся стороной. Но встречные вопросы Китая, действительно, интересные. Например:

— Почему летом прошлого года Институт исследования инфекционных заболеваний при Минобороны США был закрыт? С другой стороны, чем можно объяснить, что в том же году американские власти проводили масштабные учения: некий «условный вирус», по действию похожий на нынешний «ковид», распространяется по Штатам… вместе с туристами из Китая! Откуда такие совпадения?

— США обвиняют Китай, что он «знал об опасном вирусе ещё в конце прошлого года». Между тем есть свидетельства, что болезнь, похожая на «ковид», фиксировалась в Калифорнии ещё в январе сего года, в возможно, и в декабре. При чём тут тогда Китай? Помимо того, доклады разведслужб о вероятности пандемии ложились на стол президента США ещё в ноябре-декабре. Почему эти предупреждения игнорировались?

Лаборатория института вирусологии в СШАФото: REUTERS

— 16 марта американские газеты сообщили, что начато первое тестирование вакцины от коронавируса. То есть прообраз вакцины уже был готов. Хотя его невозможно изготовить за день или даже за неделю. Каким образом американцы смогли получить штамм коронавируса, так, чтобы у них было достаточно времени для изготовления первой версии вакцины?

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