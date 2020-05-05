2020-05-05T03:55:17+03:00
Спорт

"Людям показывают видео с НЛО, а они все равно следят за коронавирусом!". Футболист сборной США считает, что это безумие

Американец Джози Алтидор высказался по поводу заявлений Пентагона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Американский футболист Джози Алтидор.Американский футболист Джози Алтидор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступающий за клуб MLS "Торонто" футболист сборной США Джози Алтидор сделал необычное высказывание. Его поразило, что даже после недавних заявлений Пентагона с обнародованием видеофрагментов полетов неопознанных летающих объектов, людей все равно продолжает интересовать коронавирус.

- Не думаю, что люди уделяют этому должное внимание. Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил. Это показывает, насколько безумные сейчас времена. Нам сообщают, что видели НЛО, но из-за коронавируса людям все равно. Поэтому я должен был написать в твиттере, чтобы все увидели это, - возмущается футболист в интервью Vice.

Когда же Алтидора спросили, мол, а верит ли он сам в НЛО, жизнь на других планетах, то футболист, известный по выступлениям сразу за несколько клубов Европы, ответил:

- Верю ли я в жизнь на других планетах? Не знаю, что думать, но эти кадры, кажется, подтверждают, что она существует. Иначе лётчики не сняли бы это. Все видно достаточно отчётливо.

Сам Алтидор у себя в Твиттере оставил несколько постов и ретвитов после того, как Пентагон официально обнародовал кадры, на которых видны полеты НЛО.

30-летний Джози Алтидор в разное время играл за испанские "Вильярреал", "Херес", английские "Халл Сити" и "Сандерленд", голландский "АЗ" Алкмаар. С 2015 года американец играет за команду "Торонто".

ИСТОЧНИК KP.RU

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