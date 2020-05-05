2020-05-05T07:35:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 5 мая 2020: прирост случаев заболевания достиг минимума за месяц

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 5 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 5 мая 2020: с начала эпидемии в стране выявили 127 659 зараженныхКоронавирус в Турции, последние новости на 5 мая 2020: с начала эпидемии в стране выявили 127 659 зараженныхФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 5 мая 2020 года таковы: общее число случаев заболевания достигло 127 659, скончался 3 461 человек, выздоровели - 68 166 человек.

В Турции инфекция идет на спад. С каждым днем число новых случаев заболевания уменьшается, а число выздоровевших – увеличивается. В Турции, в отличие от других стран, не было дефицита защитных средств, медикаментов, аппаратов ИВЛ. Она помогала и другим странам в борьбе с пандемией. Также местным ученым удалось провести успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.

Но пока ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, не отменяют. Каждую неделю во многих провинциях вводят комендантский час. О нем предупреждают заранее, чтобы все успели купить продукты на то время, что нельзя выходить из дома. В обычные дни жители Турции могут сходить до ближайшего магазина, аптеки, вынести мусор и выгулять собаку. Ношение медицинской маски и соблюдение социальной дистанции – обязательные условия при нахождении на улице.

Отметим, что международное авиасообщение в Турции также временно приостановлено. Неизвестно, когда точно туристы смогут посетить страну. Но владельцы отелей уверяют, что коронавирус не повлияет на предоставление услуг и цены. Они останутся на прежнем уровне, ведь все контракты с туроператорами заключили еще до пандемии.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 5 мая 2020 года, накануне прирост случаев заболевания достиг минимальной отметки за месяц - инфекцию выявили у 1614 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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