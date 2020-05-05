Коронавирус в Италии, последние новости на 5 мая 2020: число жертв COVID-19 может быть выше на 11 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Италии на 5 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии в стране зафиксировано 211 938 случаев заболевания, выздоровели 82 879 человек, скончались - 29 079 человек.

Страна вела тяжелую борьбу с COVID-19. Сейчас ситуация значительно улучшилась – пациентов в палатах интенсивной терапии меньше, число новых случаев заболевания каждый день уменьшается.

Уже с 4 мая в стране частично сняли ограничительные меры. Теперь местные жители могут выходить на прогулки в ближайшие парки и встречаться с близкими родственниками. А спортсменам разрешили возобновить тренировки – но в одиночестве и, желательно, в помещениях или на закрытых площадках. Ранее это было под запретом – все обязаны были сидеть дома, выходя только до магазина, аптеки или мусорных контейнеров. Ближе к лету в Италии планируют открыть заведения общепита, салоны красоты и достопримечательности. Но вот для туристов въезд в страну, скорее всего, будет закрыт до конца года.

Также летом в стране планируется возобновить пляжный отдых. Все оборудование ежедневно будут дезинфицировать, введут дополнительные меры безопасности. Так что итальянцы смогут купаться в море и загорать без риска для здоровья.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 5 мая 2020 года, ученые и эксперты провели исследование о реальных цифрах смертности от COVID-19. В докладе Национального института статистики и Высшего института здравоохранения говорится о том, что число летальных исходов может быть выше официальных данных на 11,6 тысяч.