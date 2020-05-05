2020-05-05T07:59:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 5 мая 2020: из-за COVID-19 в стране ограничили продажу мяса

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 5 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 5 мая 2020: в стране зафиксировано 1 180 634 случаев заболеванияКоронавирус в США, последние новости на 5 мая 2020: в стране зафиксировано 1 180 634 случаев заболеванияФото: REUTERS
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В стране довольно непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Во всех штатах введен режим ЧС, действуют ограничительные меры. Последние новости о коронавирусе в США на 5 мая 2020 года таковы: зафиксировано 1 180 634 случаев заболевания с начала эпидемии, скончались 68 934 человек, выздоровели - 187 180 человек.

Дональд Трамп связывает большое число выявленных случаев заражения с хорошей системой тестирования в стране.

- Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев заболевания коронавирусом, заключается в том, что в нашей стране самая лучшая в мире системе тестирования, - написал Трамп в своем Twitter.

Также недавно он заявил, что вакцину от коронавируса ученые планируют создать до конца этого года.

Между тем, в Нью-Йорке от COVID-19 скончались тысячи человек. Там не хватает мест в больницах, пациентов приходится размещать даже в кафедральном соборе. Местных жителей обязали носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, власти создали специальный номер. Можно сфотографировать нарушителей ограничительных мер и отправить снимок с адресом на этот номер. На место выедут сотрудники полиции. А группа местных жителей даже подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения.

Кроме того, в стране зафиксирован огромный рост безработицы – без зарплат остались миллионы американцев. Им приходится рассчитывать на пособия. Эксперты даже сравнивают уровень нынешнего уровня безработицы с тем, что был во времена Великой депрессии.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 5 мая 2020 года, в стране ограничили продажу мяса. Сразу две крупнейшие сети супермаркетов объявили об этом. Ситуацию с дефицитом мясной продукции предсказывали еще месяц назад, когда в США стали закрываться мясокомбинаты из-за распространения коронавируса.

Жители Нью-Йорка исполнили хит Фрэнка Синатры на балконах своих квартир.В Нью-Йорке люди на карантине вышли на балконы своих квартир, чтобы вместе спеть и поддержать друг друга в разгар коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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