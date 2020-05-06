Вопрос дня: Чего вам больше всего не хватает в самоизоляции?

Артур ЧИЛИНГАРОВ, знаменитый полярник, депутат Госдумы:

- Белых снов - про Северный полюс и Антарктиду. На карантине они бывают, но редко. А сегодня - и к чему бы это? - привиделся... крейсер «Аврора»! (Смеется.) Видать, соскучился по Питеру.

Сергей СТАНКЕВИЧ, политик, историк:

- Здравого смысла. Если граждан слишком долго передержать запертыми в городских квартирах - с детьми, без работы, с тающими последними деньгами и без внятного плана выхода, да еще с ежедневной бомбардировкой мозгов по телевизору, - то общество может сильно возмутиться.

Александр ШИРВИНДТ, худрук Театра сатиры:

- Вот когда человеку 85 лет, ему уже ничего не надо... Я сейчас в основном сижу - в кресле, на ступеньках, на террасе... И с нетерпением жду, когда откроются двери и я поеду в театр на репетицию... Мне спектакль новый сдавать!

Игорь БУШМАНОВ, адвокат:

- Судебных процессов. Сейчас заседания - только по мере пресечения. А все остальные процессы переносятся.

На 20 апреля была назначена кассация по делу Мамаева (Бушманов - адвокат футболиста, который получил 1 год и 5 месяцев тюрьмы за хулиганство, вышел по УДО. - Ред.). Пока заседание перенесли на 13 мая.

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Самоизоляция - это такое удовольствие! Много времени общаюсь с детьми. (В четвертом браке у Диброва три сына. - Ред.) Они у меня наизусть знают все песни «Битлз», читают Сашу Черного и Хармса. По вечерам показывают нам с бабушками кукольный театр.

Евгения Васильевна, заслуженный учитель РСФСР, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- У меня окна квартиры выходят на школьный двор. Я по утрам всегда смотрела, как детвора учиться бежит. Даже звонки могла слышать. А после обеда ребятишки с продленки гуляли: бегают, шумят, смеются, шалят. А сейчас тихо, пусто на школьном дворе. И вот этого шума и детских голосов мне так не хватает!