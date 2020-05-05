2020-05-05T22:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с коронавирусом

Общее число погибших теперь составляет 866 человек, сообщает оперштаб
Семен ЕЛЕНИН
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В столице скончались ещё 50 пациентов с коронавирусомВ столице скончались ещё 50 пациентов с коронавирусомФото: Агентство городских новостей "Москва"
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В Москве скончались ещё 50 пациентов с коронавирусом, всего уже умерли 866, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. Днем ранее в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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