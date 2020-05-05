За последние сутки в Москве умерли 50 человек с коронавирусом
Общее число погибших теперь составляет 866 человек, сообщает оперштаб
В столице скончались ещё 50 пациентов с коронавирусомФото: Агентство городских новостей "Москва"
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В Москве скончались ещё 50 пациентов с коронавирусом, всего уже умерли 866, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. Днем ранее в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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