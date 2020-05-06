2020-05-06T01:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Посмотрите в глаза врачам!

Попав, не дай бог, в палату больницы, вы не видите лица этих врачей. Они скрыты масками, которые на них весь день, когда они спасают людей от коронавируса
Поделиться:
Врач Милана Басаргина из Центра инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей, переоборудованного для пациентов с COVID-19.Врач Милана Басаргина из Центра инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей, переоборудованного для пациентов с COVID-19.Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

Посмотрите в их глаза, это глаза врачей и медсестер, которые борются за наши жизни. Посмотрите и подумайте, стоит ли лишний раз выйти на улицу, прибавив им работы. Просто посмотрите. Просто подумайте!

Врач приемного отделения для больных с коронавирусом Наталья Маслова, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей. Фото: ТАСС

Врач приемного отделения для больных с коронавирусом Наталья Маслова, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС

Врач клиническо-лабораторной диагностики Рустам Закиров, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей. Фото: ТАСС

Врач клиническо-лабораторной диагностики Рустам Закиров, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС

Заведующая инфекционным отделением Ирина Чащина, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей. Фото: ТАСС

Заведующая инфекционным отделением Ирина Чащина, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС

Врач Александр Материкин, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей. Фото: ТАСС

Врач Александр Материкин, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС

Старший медбрат Александр Голубев из московской больницы № 64, переоборудованной для больных с COVID-19. Фото: ТАСС

Старший медбрат Александр Голубев из московской больницы № 64, переоборудованной для больных с COVID-19.Фото: ТАСС

Заведующая терапевтическим отделением Елена Сибикина, московская больница № 64. Фото: ТАСС

Заведующая терапевтическим отделением Елена Сибикина, московская больница № 64.Фото: ТАСС

Терапевт Елена Смирнова, московская больница № 64, переоборудованная для больных с коронавирусом. Фото: ТАСС

Терапевт Елена Смирнова, московская больница № 64, переоборудованная для больных с коронавирусом.Фото: ТАСС

Медсестра реанимации для больных коронавирусом Светлана Михайлова, московская больница № 64. Фото: ТАСС

Медсестра реанимации для больных коронавирусом Светлана Михайлова, московская больница № 64.Фото: ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Силуанов назвал ожидаемую цену на нефть в 2020 году
Трамп объявил, что группа по борьбе с коронавирусом в США прекращает работу
Из-за коронавируса французские пивовары выльют 10 миллионов литров пива
Зеленский после пандемии коронавируса отправится в турне по странам Азии
Пожарные эвакуировали всех людей из горящей в ОАЭ жилой высотки
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая
Немецкий врач предупредил о двух новых волнах коронавируса
Глава мексиканского города запретил местным жителям умирать от коронавируса
США надеются на участие России в освоении Луны
Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус
В Арабских Эмиратах загорелся 47-этажный небоскрёб
Президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков
МИД Чехии предложил России обсудить отношения
Британия заняла второе место по числу жертв коронавируса
Стала известна цена на маски и перчатки в московском метро
Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса на людях
Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах
Минпромторг: Россия справилась с увеличенными объёмами производства масок
Российским регионам разрешили отменять электрички
Трамп сообщил, что скоро США раскроют происхождение коронавируса