Посмотрите в глаза врачам!
Посмотрите в их глаза, это глаза врачей и медсестер, которые борются за наши жизни. Посмотрите и подумайте, стоит ли лишний раз выйти на улицу, прибавив им работы. Просто посмотрите. Просто подумайте!
Врач приемного отделения для больных с коронавирусом Наталья Маслова, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС
Врач клиническо-лабораторной диагностики Рустам Закиров, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС
Заведующая инфекционным отделением Ирина Чащина, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС
Врач Александр Материкин, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей.Фото: ТАСС
Старший медбрат Александр Голубев из московской больницы № 64, переоборудованной для больных с COVID-19.Фото: ТАСС
Заведующая терапевтическим отделением Елена Сибикина, московская больница № 64.Фото: ТАСС
Терапевт Елена Смирнова, московская больница № 64, переоборудованная для больных с коронавирусом.Фото: ТАСС
Медсестра реанимации для больных коронавирусом Светлана Михайлова, московская больница № 64.Фото: ТАСС
ИСТОЧНИК KP.RU
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