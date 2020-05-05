Водолазы Росгвардии готовятся обеспечить безопасность Керченского моста

В День водолаза России Росгвардия опубликовала видео, где продемонстрировала уникальные возможности водолазных подразделений ведомства.

- С начала 2020 года водолазы наших подразделений провели противодиверсионное обследование 894 437 м2 дна водоемов, прилегающих к охраняемым объектам. Боевые пловцы осмотрели подводную часть 769 подводных объектов и гидротехнических сооружений, корпуса 150 кораблей и катеров. На них возложены функции и по поиску минно-взрывных устройств, участию в их уничтожении и обезвреживании. Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени, - перечислил широкий круг задач водолаза официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Кроме того, в настоящее время водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Крымского моста.

Чтобы стать водолазом необходимо отменное здоровье и специальные навыки. Их можно получить в учебном центре войск национальной гвардии Российской Федерации в Северобайкальске. Именно там проводится подготовка специалистов-водолазов не только для морских подразделений Росгвардии, но и для других силовых ведомств страны по основным водолазным квалификациям – «водолаз», «инструктор-водолаз», «старший инструктор-водолаз», «офицер-водолаз» и дополнительным – «водолаз-взрывник», «боевой пловец».

Водолазы войск национальной гвардии Российской Федерации ведут свою летопись с 3 марта 1978 годаФото: Росгвардия.

СПРАВКА

5 мая 1882 года Указом императора Александра III была основана первая в мире водолазная школа в городе Кронштадт. В Указе императора говорилось о необходимости готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Водолазы войск национальной гвардии Российской Федерации ведут свою летопись с 3 марта 1978 года, со дня образования морских воинских частей внутренних войск МВД СССР.