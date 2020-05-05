Росгвардия патрулирует парки Тулы на вездеходах и квадроциклах

На территории Тулы и области в дни майских праздников сотрудники Росгвардии начали патрулировать территорию совместно с МЧС и полицией. Особое внимание уделено зонам отдыха, посещение которых приостановлено.

В совместных профилактических мероприятиях с полицией, сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии по Тульской области задействовали для патрулирования многоцелевые вездеходы Чаборз М-3 и квадроциклы.

- При помощи спецтехники патрулирование осуществляется на сложнопроходимых участках местности - это зоны отдыха, акватории рек, лесопарковые зоны, куда не сможет добраться обычная техника.Основными задачами совместных патрулей – это обеспечение правопорядка, профилактика нарушений противоэпидемиологических мер и правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, действующих на территории области, - заявила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Асцатурова.

Сотрудниками Росгвардии на Чаборзах было проинформировано свыше 150 человек.

- С ними были проведены разъяснительные беседы, - отметили в ведомстве.

Для обеспечения правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения риска распространения коронавирусной инфекции, бойцы Росгвардии планируют использовать для круглосуточного патрулирования и другую специальную технику.