2020-05-05T11:18:52+03:00
Происшествия

Росгвардия патрулирует парки Тулы на вездеходах и квадроциклах

Бойцы ищут в труднодоступных зонах отдыха шашлычников
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудниками Росгвардии на Чаборзах было проинформировано свыше 150 человекСотрудниками Росгвардии на Чаборзах было проинформировано свыше 150 человек
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На территории Тулы и области в дни майских праздников сотрудники Росгвардии начали патрулировать территорию совместно с МЧС и полицией. Особое внимание уделено зонам отдыха, посещение которых приостановлено.

В совместных профилактических мероприятиях с полицией, сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии по Тульской области задействовали для патрулирования многоцелевые вездеходы Чаборз М-3 и квадроциклы.

- При помощи спецтехники патрулирование осуществляется на сложнопроходимых участках местности - это зоны отдыха, акватории рек, лесопарковые зоны, куда не сможет добраться обычная техника.Основными задачами совместных патрулей – это обеспечение правопорядка, профилактика нарушений противоэпидемиологических мер и правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, действующих на территории области, - заявила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник полиции Ольга Асцатурова.

Сотрудниками Росгвардии на Чаборзах было проинформировано свыше 150 человек.

- С ними были проведены разъяснительные беседы, - отметили в ведомстве.

Для обеспечения правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения риска распространения коронавирусной инфекции, бойцы Росгвардии планируют использовать для круглосуточного патрулирования и другую специальную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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