90 тысяч на прислугу и аренда элитных домов: сколько тратят звезды на самоизоляции

Аренда загородного дома - от 350 тыс. руб. в месяц

Звездам повезло: многие сидят в самоизоляции в своих подмосковных домах, где можно прогуливаться на территории собственного участка. Впрочем, владеют домами не все - многие предпочитают их арендовать. Стоимость аренды после объявления режима самоизоляции взлетела: доступные по цене найти непросто, а вот дорогих полно. Например, чтобы жить по соседству с Марией Мироновой, Дмитрием Нагиевым, Михаилом Трухиным, Юлией Ковальчук и другими звездами, придется снять дом на Новорижском шоссе в Истринском районе, в элитном поселке Княжье Озеро. Стоимость аренды двухэтажного коттеджа площадью 570 квадратных метров начинается от 350 тысяч рублей в месяц. Ну а если замахнуться на покупку, то раскошелиться придется минимум на 70 миллионов.

Прислуга - от 80 - 90 тыс. руб. в месяц

Сразу после объявления режима самоизоляции звезды перестали отпускать своих помощников по хозяйству на выходные. Все должны жить вместе, не контактируя с посторонними. Есть, правда, исключения из правил. К примеру, водители артистов живут отдельно, поэтому от их услуг часто теперь отказываются. На это время кто-то отправил своих шоферов в неоплачиваемый отпуск, а многие платят лишь часть прежней зарплаты. Месячный доход звездного водителя - примерно 90 тысяч рублей. Помощники по хозяйству теперь только и делают, что постоянно дезинфицируют упаковки доставленных продуктов, обувь и одежду хозяев, моют лапы их домашним питомцам…

При приеме на работу новые сотрудники проходят обязательное тестирование на коронавирус. При этом доходы у прислуги, проживающей в доме звезды, остались докарантинные: няня получает в среднем 100 тысяч рублей в месяц, домработница - 80 - 90 тысяч. Часто знаменитости нанимают в качестве помощников по хозяйству супружеские пары - их совокупный доход стартует от 120 тысяч рублей. В этом случае мужчина-помощник занимается в том числе и доставкой продуктов или лекарств.

Анна Седокова скоро разорится на доставке еды.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Доставка еды - от 5 тыс. руб. за ужин на три персоны

Многие звезды получают еду бесплатно - за рекламу в соцсетях. Например, Барановская, Бородина, Борисова. Ксения Бородина и обед на семью бесплатный получает, и деньги за рекламный пост (от 400 тысяч рублей). Если говорить о предпочтениях, то Анна Седокова любит японские деликатесы (средняя стоимость доставки роллов на трех человек - 5 тысяч рублей). Михаил Грушевский - пиццу. Многие берут сразу на неделю готовые ЗОЖ-комплексы: стоимость четырехразового питания - от 600 рублей в день.