Роналду вернулся в Турин и сел на карантин

Криштиану Роналду не сразу смог выбраться с Мадейры – его частному самолету только с третьего раза дали разрешение на вылет. Но португалец все равно пропускал бы первые тренировки в клубе, поскольку должен пройти двухнедельный карантин. Впрочем, футболистам пока разрешено заниматься только индивидуально, а с 18 мая можно будет бегать в небольших группах, соблюдая расстояние 2 метра друг от друга. Планируется, что чемпионат Италии продолжится в начале лета.

«Возможное возобновление Calcio в любом случае пройдет за закрытыми дверями, но мы пока не можем сказать, сможем ли мы сыграть в середине июня. Это будет зависеть от кривой этой заразы», - приводят слова министра спорта Италии местные СМИ.

А пока все футболисты «Ювентуса» проходят тест на коронавирус. Как мы уже сообщали, сразу три партнера Криштиану еще в марте подхватили эту заразу. Первым заболел защитник Даниэле Ругани, потом вирус нашли у полузащитника Блеза Матюиди, а 21 марта о своем положительном тесте сообщил и форвард Пауло Дибала. Кстати, у аргентинца вирус оставался в организме более 40 дней, и теперь все с трепетом ждут нового анализа Дибалы, ведь ответа на вопрос - как долго человек может оставаться инфицированным без симптомов, пока никто не знает.

Все футболисты «Юве» легко перенесли болезнь с физической точки зрения. Но вот с психологией у француза Блеза Матюиди возникли проблемы.

- Это было жутко, у меня развился психоз. Постоянно волновался из-за того, что может случиться с близкими мне людьми. К такому новому опыту мы не были готовы. Как только я узнал, что результаты моего теста положительные, начал беспокоиться о друзьях и семье. Надеюсь, что это останется позади и мы сможем вернуться к футболу на стадионах, - сказал Матюди, который отметил свой 33-й день рождения 9 апреля, когда был инфицирован коронавирусом.