Финалист «Голоса» изобрел специальную маску для усов.

Удивительные усы, добрые глаза, мощнейший голос. Ив Набиев стал победителем шоу «Успех» (СТС), дошел до финала «Голоса» (Первый канал), сейчас он один из самых необычных героев нашего шоу-бизнеса. И, похоже, неоцененных по достоинству.

Ив прошелся в подмосковных Котельниках по квартирам тех, кому нужна помощь во время карантинных мер. Ну и рассказал нам - мешали ли ему его знаменитые усы.

- Ив, как вышли из ситуации?

- О! У меня была оригинальная маска. С усами и бородой. И то, и другое было отрезано от парика и приклеено к медицинской маске. Получилось красиво!

- Самоизоляцию соблюдаете?

- Конечно. Можно сказать впервые вышел на люди. Друзья попросили поучаствовать в акции. Мы ходили по домам людей, которые нуждаются в помощи, вручали посылки от губернатора Подмосковья.

- По случайным адресам ходили?

- Нет, в органах соцзащиты нам дали адреса людей, которым может потребоваться помощь, их обзвонили, и вот мы пришли. Все, кстати, очень доброжелательно реагировали.

Финалист «Голоса» изобрел специальную маску для усовФото: Личный архив

- Из-за карантинных мер много планов сорвалось?

- Ой, да какие теперь планы. Все планы пропали.

- Ив, у вас классный голос, сильный, красивый. При этом на эстраде вы не занимаете того места, которого явно по талантам заслуживаете. Чего не хватает?

- Да, сам от этого страдаю, чувствую себя не в своей тарелке. Постоянно что-то делаю, не сижу на одном месте. Вот сейчас записал два мини-альбома. Один больше с современной музыкой, он появится вот-вот уже скоро на всех цифровых площадках. Еще один скорее с эстрадной музыкой, выйдет осенью. Там есть и роковые партии, и по настроению он ближе к осени. Не так давно вышла моя песня «Корабль из салфетки» - послушайте.

Видимо, чтобы стать популярным мне нужен какой-то пиар, какая-то компания, чтобы люди обо мне узнали, а те, кто знали - не забыли.

- Может вам какого-то хулиганства не хватает?

- Ну я и с этой стороны заходил. Одно время даже участвовал в группировке «Санкт-Петербург», в пику «Ленинграду». Там мне мешала моя интеллигентность. Но я как-то это отпускал и пускался во все тяжкие... Но все равно не выстрелило. Недавно в одном из клипов пошел на рискованный шаг и вымазал усы сгущенкой. Но и этот сумасбродный подвиг не особо оценили. И в Ютьюб пробовал заходить, и блог вести... Бросаюсь из крайности в крайность, но пока не очень получается. Хоть профессию меняй.

- В «Голос» вы, как раньше Севара, пришли уже в качестве состоявшегося артиста. Этот проект тоже был для вас скорее средством продвижения, чем конкурсом?

- Да, я пришел напомнить о себе. Сказать: «Люди! У меня все нормально!». Надеюсь, меня

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