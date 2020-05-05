2020-05-05T12:48:06+03:00
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Финалист «Голоса» изобрел специальную маску для усов

Чтобы помочь пожилым людям, Ив Набиев впервые нарушил режим самоизоляции [видео]
Петр ПАВЛОВ
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Ив прошелся в подмосковных Котельниках по квартирам тех, кому нужна помощь во время карантинных мерИв прошелся в подмосковных Котельниках по квартирам тех, кому нужна помощь во время карантинных мерФото: Личный архив
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Удивительные усы, добрые глаза, мощнейший голос. Ив Набиев стал победителем шоу «Успех» (СТС), дошел до финала «Голоса» (Первый канал), сейчас он один из самых необычных героев нашего шоу-бизнеса. И, похоже, неоцененных по достоинству.

Ив прошелся в подмосковных Котельниках по квартирам тех, кому нужна помощь во время карантинных мер. Ну и рассказал нам - мешали ли ему его знаменитые усы.

- Ив, как вышли из ситуации?

- О! У меня была оригинальная маска. С усами и бородой. И то, и другое было отрезано от парика и приклеено к медицинской маске. Получилось красиво!

- Самоизоляцию соблюдаете?

- Конечно. Можно сказать впервые вышел на люди. Друзья попросили поучаствовать в акции. Мы ходили по домам людей, которые нуждаются в помощи, вручали посылки от губернатора Подмосковья.

- По случайным адресам ходили?

- Нет, в органах соцзащиты нам дали адреса людей, которым может потребоваться помощь, их обзвонили, и вот мы пришли. Все, кстати, очень доброжелательно реагировали.

Финалист «Голоса» изобрел специальную маску для усов Фото: Личный архив

Финалист «Голоса» изобрел специальную маску для усовФото: Личный архив

- Из-за карантинных мер много планов сорвалось?

- Ой, да какие теперь планы. Все планы пропали.

- Ив, у вас классный голос, сильный, красивый. При этом на эстраде вы не занимаете того места, которого явно по талантам заслуживаете. Чего не хватает?

- Да, сам от этого страдаю, чувствую себя не в своей тарелке. Постоянно что-то делаю, не сижу на одном месте. Вот сейчас записал два мини-альбома. Один больше с современной музыкой, он появится вот-вот уже скоро на всех цифровых площадках. Еще один скорее с эстрадной музыкой, выйдет осенью. Там есть и роковые партии, и по настроению он ближе к осени. Не так давно вышла моя песня «Корабль из салфетки» - послушайте.

Видимо, чтобы стать популярным мне нужен какой-то пиар, какая-то компания, чтобы люди обо мне узнали, а те, кто знали - не забыли.

- Может вам какого-то хулиганства не хватает?

- Ну я и с этой стороны заходил. Одно время даже участвовал в группировке «Санкт-Петербург», в пику «Ленинграду». Там мне мешала моя интеллигентность. Но я как-то это отпускал и пускался во все тяжкие... Но все равно не выстрелило. Недавно в одном из клипов пошел на рискованный шаг и вымазал усы сгущенкой. Но и этот сумасбродный подвиг не особо оценили. И в Ютьюб пробовал заходить, и блог вести... Бросаюсь из крайности в крайность, но пока не очень получается. Хоть профессию меняй.

- В «Голос» вы, как раньше Севара, пришли уже в качестве состоявшегося артиста. Этот проект тоже был для вас скорее средством продвижения, чем конкурсом?

- Да, я пришел напомнить о себе. Сказать: «Люди! У меня все нормально!». Надеюсь, меня

Финалист «Голоса» изобрел специальную маску для усов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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