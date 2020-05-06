Выбираем самую красивую чиновницу страны. Часть 2
С помощью наших читателей мы выбираем самую обаятельную чиновницу, даму-депутата или помощницу госслужащего.
В прошлом номере еженедельника «КП» вышла первая подборка претенденток. Теперь полюбуйтесь второй партией конкурсанток-красавиц.
Как принять участие в конкурсе? Присылайте фото красавиц чиновниц из своего города на почту: golovanov_r@kp.ru.
Ирина ВОЛОДЧЕНКО
Возраст: 34 года
Должность: член Координационного совета «Молодой гвардии»
Участвовала в шоу «Холостяк». Дошла до самого финала, но не смогла победить. Работала юристом в «ЛУКОЙЛе» и помощником депутата Госдумы Евгения Федорова.
Ирина ЛАНТУХ. Фото: Соцсети.
Ирина ЛАНТУХ
Возраст: 29 лет
Должность: помощница депутата Госдумы
Прославилась тем, что постоянно публикует снимки в нижнем белье и на самых крутых курортах мира.
Мария КАТАСОНОВА
Возраст: 27 лет
Должность: член парламентского клуба «Российский суверенитет»
Активистка «Национально-освободительного движения». Вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Была помощницей депутата Евгения Федорова. Прославилась войной с оппозиционерами и поездками в Донбасс.
Мария КИТАЕВА
Возраст: 34 года
Должность: советник министра обороны России
Родилась в Бельгии. Окончила МГИМО. С 2017 года в декретном отпуске.
Елена ДРУЖИНИНА. Фото: Соцсети.
Елена ДРУЖИНИНА
Возраст: 35 лет
Должность: замминистра науки и образования РФ
Жила в Тюмени. В 2012 году стала «Мисс ТюмГУ-2013». В том же году получила пост пресс-секретаря вуза. Когда ректора ТюмГУ Валерия Фалькова назначили министром науки и высшего образования РФ, в федеральное правительство перешла и его подчиненная.
Милана ТЮЛЬПАНОВА
Возраст: 26 лет
Должность: член совета по культуре при Госдуме
Фотомодель. Жена футболиста Александра Кержакова и дочь покойного политика Вадима Тюльпанова.
Мария РУДЗЕВИЧ. Фото: Соцсети.
Мария РУДЗЕВИЧ
Возраст: 41 год
Должность: директор Департамента информатизации администрации Тюменской области
Замужем, воспитывает дочь и сына.
Анна САРАЕВА
Возраст: 41 год
Должность: депутат Самарской гордумы
Самбистка и дзюдоистка. Участница летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
Наталья МОСКВИТИНА
Возраст: 35 лет
Должность: помощница депутата Госдумы
Мама 4 детей. Глава фонда по борьбе с абортами «Женщины за жизнь». Ведущая на телеканале «Спас».
ИСТОЧНИК KP.RU