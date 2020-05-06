2020-05-05T18:20:57+03:00
Общество

Выбираем самую красивую чиновницу страны. Часть 2

«Комсомолка» запустила весенний конкурс «Власть красоты». Он посвящен тем россиянкам, увидев которых, так и хочется воскликнуть: «С такой внешностью - и во власти! Как?!»
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ирина ВОЛОДЧЕНКО. Фото: Соцсети.Ирина ВОЛОДЧЕНКО. Фото: Соцсети.
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С помощью наших читателей мы выбираем самую обаятельную чиновницу, даму-депутата или помощницу госслужащего.

В прошлом номере еженедельника «КП» вышла первая подборка претенденток. Теперь полюбуйтесь второй партией конкурсанток-красавиц.

Как принять участие в конкурсе? Присылайте фото красавиц чиновниц из своего города на почту: golovanov_r@kp.ru.

Ирина ВОЛОДЧЕНКО

Возраст: 34 года

Должность: член Координационного совета «Молодой гвардии»

Участвовала в шоу «Холостяк». Дошла до самого финала, но не смогла победить. Работала юристом в «ЛУКОЙЛе» и помощником депутата Госдумы Евгения Федорова.

Ирина ЛАНТУХ. Фото: Соцсети.

Ирина ЛАНТУХ. Фото: Соцсети.

Ирина ЛАНТУХ

Возраст: 29 лет

Должность: помощница депутата Госдумы

Прославилась тем, что постоянно публикует снимки в нижнем белье и на самых крутых курортах мира.

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Мария КАТАСОНОВА

Возраст: 27 лет

Должность: член парламентского клуба «Российский суверенитет»

Активистка «Национально-освободительного движения». Вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Была помощницей депутата Евгения Федорова. Прославилась войной с оппозиционерами и поездками в Донбасс.

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Мария Китаева
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Мария КИТАЕВА

Возраст: 34 года

Должность: советник министра обороны России

Родилась в Бельгии. Окончила МГИМО. С 2017 года в декретном отпуске.

Елена ДРУЖИНИНА. Фото: Соцсети.

Елена ДРУЖИНИНА. Фото: Соцсети.

Елена ДРУЖИНИНА

Возраст: 35 лет

Должность: замминистра науки и образования РФ

Жила в Тюмени. В 2012 году стала «Мисс ТюмГУ-2013». В том же году получила пост пресс-секретаря вуза. Когда ректора ТюмГУ Валерия Фалькова назначили министром науки и высшего образования РФ, в федеральное правительство перешла и его подчиненная.

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Милана Тюльпанова
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Милана ТЮЛЬПАНОВА

Возраст: 26 лет

Должность: член совета по культуре при Госдуме

Фотомодель. Жена футболиста Александра Кержакова и дочь покойного политика Вадима Тюльпанова.

Мария РУДЗЕВИЧ. Фото: Соцсети.

Мария РУДЗЕВИЧ. Фото: Соцсети.

Мария РУДЗЕВИЧ

Возраст: 41 год

Должность: директор Департамента информатизации администрации Тюменской области

Замужем, воспитывает дочь и сына.

clubjudosaraeva63clubjudosaraeva63
Анна Сараева
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Анна САРАЕВА

Возраст: 41 год

Должность: депутат Самарской гордумы

Самбистка и дзюдоистка. Участница летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Наталья МОСКВИТИНА

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Наталья Москвитина
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Возраст: 35 лет

Должность: помощница депутата Госдумы

Мама 4 детей. Глава фонда по борьбе с абортами «Женщины за жизнь». Ведущая на телеканале «Спас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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