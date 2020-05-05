«Субботники Победы»: в Ленинградской области благоустроили 1470 памятников и мемориалов

Ленинградская область 5 мая отмечает День городов воинской славы. В регионе, где каждый метр земли помнит бои Великой Отечественной войны, этого звания удостоены четыре населенных пункта. Губернатор Александр Дрозденко поздравил земляков с памятной датой и напомнил, как тяжело далась победа воевавшим здесь солдатам.

- Для Ленинградской области Великая Отечественная война стала одной из самых тяжелых страниц в истории нашей земли. Долгих три года здесь шли кровопролитные бои. Много советских воинов полегло, освобождая Ленинград от фашистской блокады, прогоняя врага из родных деревень и сел, отвоевывая свободу и независимость нашей страны, - подчеркнул глава региона. - За мужество и героизм ленинградцев, проявленные в сражениях, в тылу, в рядах партизан, четыре города — Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина - удостоились высокого звания «Городов воинской славы».

К 75-летнему юбилею Победы в Ленинградской области убирают парки и скверы, благоустраивают и реставрируют памятники Великой Отечественной войны, места воинских захоронений. В порядок привели уже 1470 памятных мест и мемориалов. В их числе - знаменитая Дорога жизни, мемориальный комплекс «Разорванное кольцо», «Синявинские высоты», Памятник Ладожской военной флотилии, Форт «Красная Горка» в Лебяжьем, мемориальный парк «Роща пятисот» в Кингисеппе, братское захоронение в Приморске и многие другие. Всего к 9 мая благоустроят и восстановят 1600 памятных мест во всех районах Ленинградской области. В соцсетях акция проходит под девизом #субботникиПобеды.

Работы по благоустройству ведутся с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградского района.

В субботниках участвуют сотрудники муниципальных образований и органов исполнительной власти Ленобласти, общественные организации, волонтеры, юнармейцы и все ленинградцы, кто хочет внести свой вклад в подготовку ко Дню Победы. Уборка территорий проводится строго с соблюдением мер противовирусной безопасности. Участвующие в субботниках люди делятся на группы по 10-15 человек, их обеспечивают необходимым инвентарем и средствами дезинфекции, а также масками и перчатками. Из-за режима самоизоляции работы по благоустройству в области разделены на два этапа. Памятники и мемориалы приведут в порядок к 9 мая, а парки, скверы и общественные территории будут постепенно приводить в готовность до 29 мая.

К 9 мая в регионе приведут в порядок и благоустроят 1600 памятников и мемориалов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградского района.

Хотя из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменены, торжества в честь 75-летия Победы и акции памяти все равно проходят – но в режиме онлайн. Ленинградцы готовятся к традиционной акции «Бессмертный полк»: фотографии ее участников собираются в соцсетях, и 9 мая их покажут в эфире телеканала ЛенТВ24. А администрация Ленинградской области запустила онлайн-проект «Ленинградская память». С 1 по 9 мая жители региона рассказывают в соцсетях истории своей семьи, связанные с Великой Отечественной войной, выкладывают фотографии родных-фронтовиков и видеосюжеты о них. Посты с хэштегом #ленинградскаяпамять публикуются в Инстаграме и в группе «Ленинградская область» соцсети Вконтакте.

- Нас не сломит коронавирус и вынужденная самоизоляция. Мы достойно встретим 75 летие Великой Победы. Мы помним наших героев! Новый конкурс #ленинградскаяпамять - про семью, про Победу, нашу гордость и нашу историю, - рассказал об акции в Инстаграме губернатор Александр Дрозденко.

drozdenko_au Готовимся ко Дню Победы. Каждый день в #ленобласть проходят мероприятия и #онлайн акции. Приглашаю всех к участию! Информация по 9 мая будет размещена отдельно. #победа #дрозденко

В финале конкурса жюри выберет лучшие работы, авторов которых ждут призы. Итоги будут подведены 11 мая.