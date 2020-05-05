2020-05-05T13:50:04+03:00
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Эти звери не с Земли: ученые выяснили, как коалы пьют воду

Спустя 13 лет исследований специалисты раскрыли тайну милых животных [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые выяснили, что коалы все-таки пьют воду и делают это крайне необычным способомУченые выяснили, что коалы все-таки пьют воду и делают это крайне необычным способомФото: REUTERS
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Долгое время ученые со всеми мира полагали, что коалы пьют крайне мало воды или не пьют вообще, поскольку необходимое количество жидкости эти звери получают из своего любимого лакомства – листьев эвкалипта. Некоторые наблюдательные исследователи замечали, что коалы иногда пьют воду из специальных водных станций, которые установлены людьми, или из бутылок волонтером, спасающих животных во время пожаров в Австралии, однако такое поведение ученые считали нетипичным.

Спустя 13 лет исследований специалисты из Школы наук о жизни и окружающей среде при Сиднейском университете опровергли предыдущие теории и раскрыли тайну милых зверей, которых многие люди считают неземными: коалы все-таки пьют воду и делают это крайне необычным способом. Открытие сделала австралийский доктор Валентина Мелла в начале мая этого года, сообщает Daily Mail.

Видео, опубликованное Университетом показывает, как коалы добывают воду в дикой природе и добавляет очередной аргумент в пользу защиты этого вида. На записи видно, как коала облизывает ствол дерева во время сильного дождя в городе Ливерпуль. Животное явно слизывает дождевые капли, чтобы утолить жажду.

В своих предыдущих исследования доктор Мелла и раньше предполагала, что коалам так же, как и всем другим животным, необходима вода. В условиях сильной засухи, отсутствия дождей и природных пожаров звери могут остаться без влаги, поэтому очень важно устанавливать для них искусственные резервуары.

- Долгое время мы считали, что коалам вообще не нужно пить. Но теперь мы увидели, что они облизывают стволы деревьев, с которых стекает вода. Это существенно меняет наше представление о том, как коалы добывают воду в дикой природе. Это очень интересно, - поделилась специалист.

Валентина Мелла рассчитывает, что результаты этого исследования помогут усилить меры по защите коал от вымирания и эвкалипт — от вырубки. Ведь научная работа показывает, как сильно животные зависимы от этих деревьев. Вопрос спасения коал стоит особенно остро, учитывая недавние масштабные пожары в Австралии и изменения в климате, из-за которых погибла значительная часть этого вида.

Учёные спустя 13 лет исследований выяснили, как коалы пьют воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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