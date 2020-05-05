Эти звери не с Земли: ученые выяснили, как коалы пьют воду

Долгое время ученые со всеми мира полагали, что коалы пьют крайне мало воды или не пьют вообще, поскольку необходимое количество жидкости эти звери получают из своего любимого лакомства – листьев эвкалипта. Некоторые наблюдательные исследователи замечали, что коалы иногда пьют воду из специальных водных станций, которые установлены людьми, или из бутылок волонтером, спасающих животных во время пожаров в Австралии, однако такое поведение ученые считали нетипичным.

Спустя 13 лет исследований специалисты из Школы наук о жизни и окружающей среде при Сиднейском университете опровергли предыдущие теории и раскрыли тайну милых зверей, которых многие люди считают неземными: коалы все-таки пьют воду и делают это крайне необычным способом. Открытие сделала австралийский доктор Валентина Мелла в начале мая этого года, сообщает Daily Mail.

Видео, опубликованное Университетом показывает, как коалы добывают воду в дикой природе и добавляет очередной аргумент в пользу защиты этого вида. На записи видно, как коала облизывает ствол дерева во время сильного дождя в городе Ливерпуль. Животное явно слизывает дождевые капли, чтобы утолить жажду.

В своих предыдущих исследования доктор Мелла и раньше предполагала, что коалам так же, как и всем другим животным, необходима вода. В условиях сильной засухи, отсутствия дождей и природных пожаров звери могут остаться без влаги, поэтому очень важно устанавливать для них искусственные резервуары.

- Долгое время мы считали, что коалам вообще не нужно пить. Но теперь мы увидели, что они облизывают стволы деревьев, с которых стекает вода. Это существенно меняет наше представление о том, как коалы добывают воду в дикой природе. Это очень интересно, - поделилась специалист.

Валентина Мелла рассчитывает, что результаты этого исследования помогут усилить меры по защите коал от вымирания и эвкалипт — от вырубки. Ведь научная работа показывает, как сильно животные зависимы от этих деревьев. Вопрос спасения коал стоит особенно остро, учитывая недавние масштабные пожары в Австралии и изменения в климате, из-за которых погибла значительная часть этого вида.