2020-05-05T14:02:53+03:00
Звезды

Лион Измайлов: «Моя фраза: чтобы у нас болеть, надо иметь лошадиное здоровье, обрела пугающую актуальность»

Замечательному юмористу исполняется 80 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Лион ИзмайловЛион ИзмайловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Свой предыдущий юбилей Лион Моисеевич отмечал на побережье Адриатического моря - в Черногории. Прогуливался с женой Леной вдоль моря и понимал, что жизнь удалась. В этом году он тоже собирался в Черногорию. Но рейс отменили. Деньги за билет пока не вернули. И сидит он сегодня дома, как и все мы. Поэтому спрашивать его про настроение было даже немного кощунственно.

- Дома провожу свой день рождения - в изоляции, - подтвердил Лион Измайлов. - Все выступления и творческие встречи отменили. Гости, само собой, не придут. Но ощущение праздника все-таки есть: с утра не могу отойти от телефона. Каждые 2 минуты звонок – и все с поздравлениями. И по телевизору тоже поздравляют. А вечером выпьем с женой за мое здоровье.

- Но хотя бы на улицу выходите?

- Погулять выхожу. Живу рядом с парком Сокольники, с той стороны парка, которая открыта. Полиция, конечно, народ гоняет. Поэтому гуляем осторожно.

- Ваша известная фраза: чтобы у нас болеть, надо иметь лошадиное здоровье, сегодня обрела пугающую актуальность.

- Это точно, к сожалению.

- Нынешняя тревожная ситуация в стране и в мире все-таки рождает в вашем воображении юмористические сюжеты?

- Нет, ничего веселого я пока не вижу. Правда недавно вселил оптимизм звонок из Израиля. Позвонили друзья. Оказывается, у них уже сделали и вакцину, и лекарство против коронавируса. И лечат там людей. В Израиле уже открыли магазины, жизнь вернулась в привычное русло. Мне сказали, что они уже патент оформляют. Значит, скоро начнут продавать это лекарство по всему миру. Может и нам что-то достанется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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