Автолюбителей ждут новые штрафы

Появлению этих инициатив способствовали 77 граждан и 6 представителей органов самоуправления, которые заявили о "необходимости сделать административное законодательство более эффективным".

Эксперты Министерства юстиции и Совета Федерации России собрали около 1300 предложений по 467 вопросам, которые часто повторялись и тщательно их проанализировали. В результате внесли в КоАП России в качестве предложений, которые сейчас находятся на публичном обсуждении (проект федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях») множество поправок.

На основе просьб общественности, эксперты предложили следующие:

За брошенные машины, которые буквально вросли в землю, штрафовать владельцев на 5 тысяч рублей, а юридических лиц на 35 тысяч. Еще жестче будет наказывать за парковку на газонах и мойку автомобилей в общественных местах (от 5 тысяч для граждан и 300 тысяч для юридических лиц).

- Административный кодекс пополнили инициативами, которые давно лежали на поверхности, - комментирует координатор сообщества автомобилистов "Синие ведерки" Петр Шкуматов. - В городе не хватает парковочного пространства, а под окнами у граждан гниет автохлам, которого в кризис станет еще больше. Ржавеет он под окнами по тому же принципу, когда люди захламляют свои квартиры. Им становится жалко что-то ненужное выбросить. Хотя, нет никаких проблем сходить в ГИБДД пешком, снять с учета ненужную машину и вызвать для утилизации эвакуатор.

Административный кодекс обещает стать более злопамятным. Наказывать граждан за любые административные проступки хотят даже через год после нарушения (сейчас срок давности по отдельным статьям 2-3 месяца). В общем, если найдут в 2021 году архивные кадры видео съемки, где вы без маски гуляли по магазинам во время карантина по Московской области, то оштрафуют на 4 тысячи рублей. А если еще где-то лихачили, то придет штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение.

Впрочем, это не предел: штрафы по отдельным статьям могут вырасти с 2,5 до 50 тысяч рублей.

За отказ водителя от медосвидетельствования уже сейчас грозит штраф в 30 тысяч рублей.

А еще ждут изменения связанные с режимом тишины: если раньше наказывали тех, кто шумит, то теперь штрафы ждут тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины с 23.00 до 07.00. Будут бить рублем хозяев, которые оставили на ночь лающую собаку дома, или не реагируют на работу сигнализации в своей машине.

Осталось только разработать механизмы, которые бы позволили гражданам участвовать в выявлении подобных нарушений и как-то их фиксировать. Чтобы потом эти доказательства принимались в суде.

К примеру, еще с 1-го января 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начал действовать приказ Минтранса России № 199 о парковках для коммерческих перевозчиков. Таксистам запрещено останавливать автомобили во дворах жилых домов под угрозой штрафа в 20 тысяч рублей, а для компаний штраф может доходить до 100 тысяч рублей.

Видеокамеры есть во всех дворах, да и инициативных группы полно. Казалось бы, выявить нарушителей не составляет никакого труда, однако стихийные таксопарки никуда не деваются. А ведь с принятия приказа Минтранса прошло уже 4 месяца!

Важно отметить, что новый КоАП обещает быть не только злопамятным, но и гуманным. Принято решение о правиле обязательной замене административного штрафа "государственным надзором" для лиц, которые впервые совершили административное правонарушение.

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