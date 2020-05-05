Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили: «Я обожаю сексизм, нацизм и расизм»

Стендап в России переживает бум. Дерзкие комики, выбившие почву из-под ног у Евгения Петросяна и Сергея Дроботенко, собирают концертные залы, покупают загородные дома и дорогущие иномарки, успешно катают гастрольные туры и запускают авторские шоу. Если вы не в курсе, кто это, пора возвращаться в 2020 год. Победитель проекта «Comedy Баттл» Андрей Бебуришвили — один из тех, кто стартовал с места в карьер. Еще 10 лет назад про волгоградского кавээнщика почти никто не знал, а теперь он — топовый участник шоу Comedy Club, «Прожарка» и других. Влогу «А поговорить?» комик откровенно рассказал про то, как его отшили от шоу «Холостяк», почему русский народ любит унижения от Алексея Щербакова и почему нацизм и расизм — это смешно.

ПРО РАССЫЛКУ ГОЛЫХ (НИЖЕ ПОЯСА) ФОТО

«Меня просили об этом прямым текстом. Не было такого, что я узнавал номер девушки, шел за угол и слал ей первым сообщение [дикпик]. Видимо, им это нужно было для рукоблудия или оценки перспектив наших отношений. Я уже даже начал стесняться этого. Делается это не для романтики, конечно. Чисто похоть. Обычно девушки сначала присылают грудь. Только после этого я отправлял ответ. Это всегда выглядело максимально стыдно».

ПРО ШОУ «ХОЛОСТЯК»

«Когда меня не взяли в проект, я записал отдельный номер об этом. Мне было обидно, потому что я уже потратил деньги, которые там заработал бы (речь идет о гонораре за съемки, которые Бебуришвили заранее прогулял — Авт.), вместе со своей девушкой. Мне сказали, что денег нет, и меня не берут в шоу. А через некоторое время выходит шоу «План Б» с Батрутдиновым и Бузовой, которые на Гоа вместе с 60 участниками едят вкусно. И я очень разозлился. Нет денег на Бебуришвили? Серьезно? Я записал монолог о том, как меня отшил «Холостяк», выпустил на ТНТ, из него вырезали все, что нельзя»

andrew_beburishvili На фото мэтр и мэтр85 (с) ну не хохма ли. Олдскул и свежая кровь. Для меня большая честь

ПРО ПОДОЗРЕНИЯ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ

«Откуда это взялось? Скудоумие людей. Не за что прикопаться. Желтизна. «У него мыта голова? Пиши — гей. Костюм глаженый? Точно голубой!». Вообще никак к этому не отношусь. Меня такое смешит, даже делал монолог на эту тему со скриншотами этих нашумевших сайтов. Как отреагировал мой дед? Спокойно. Спросил, не хочу ли я ему что-то рассказать об этом. И уточнил, с кем я живу в Москве».

ПРО СЕКСИЗМ И НАЦИЗМ

«Сейчас с этим стало гораздо лучше. Можно говорить слово «куннилингус», и люди не будут переглядываться. То, что связано с сексизмом, тоже отлично заходит. Я обожаю сексизм, нацизм и расизм. Потому что я смеюсь над этим. Для меня это не проблема. Я не сексист, поэтому для меня это смешно. Когда я говорю «ударить бабу», все понимают, что я не ударю бабу. Когда я говорю, что я не люблю негров — или можно, чтобы Наоми Кэмпбелл поменяла нам кофе? — для меня это шутка. Я так не считаю. Для меня все равны. Всех люблю»

andrew_beburishvili Посылка от фанаток

ПРО РУССКОГО ЗРИТЕЛЯ

«Русский люд любит грубость. Youtube в частности. Все любят «мясо», «кровь», Пашу Волю, который обсирает гостей, шоу «Что было дальше», уничтожающее людей. Шоу «Прожарка». Не могу это объяснить. Драку Хабиба с Конором в октагоне смотрят все. Делают ставки. Вы серьезно? Для меня это удивительно. Люди хотят хлеба и зрелищ. Это мрак. Но это заложено в человеческой природе: «Я работаю в метро, я Витя Жопов, мне очень плохо. У меня маленькая зарплата и семь спиногрызов, но я посмотрел, как Щербаков (один из участников шоу «Что было дальше», где над гостями жестоко стебутся — Авт.) обоссал певца Майами и это круто, хаха. Это справедливо. А я живу несправедливо! Получаю три семьсот, а я гений».

ПРО ПАВЛА ВОЛЮ И ИЛЬЮ СОБОЛЕВА

«Сложнее всего «прожаривать» было Павла Волю и Илью Соболева. Потому что про второго я ничего не знаю — он для меня просто блогер. Ну нарцисс. Cложно найти в нем нечто удивительное. А с Волей, потому что я выступал пятым и все, что можно, уже обстебали. Надо было искать что-то новое. Например, ублюдские танцы».

andrew_beburishvili Он дал мне чирик. Снова

ПРО КАРЬЕРУ ВРАЧА И АВТОРИТЕТ ДЕДА

«Мне с детства говорили, что из меня получится гениальный врач (Бебуришвили окончил Волгоградскую медицинскую академию — Авт.), хирург. Когда приходили друзья деда, они трогали мои пальцы, и говорили: «Только посмотри на эти руки! Он будет так шить! Он не пианист у вас?». Мне было приятно, надо было оправдать надежды. Но я рос закомплексованным, мне тыкали, (Андрей Георгиевич Бебуришвили - известный медик, профессор, заслуженный врач и деятель науки, автор монографий и патентов, руководитель кафедры хирургии в ВГМИ — Авт.), мол, я хуже деда. Как и тыкали моему отцу: «испортилась порода». Некоторые преподаватели, которым дед когда-то поставил четверку, отыгрывались на мне. Меня драли, что бы я не учил. Возможно, я боялся, что не стану таким крутым, как дед. Не смогу превзойти его. Почему я и начал играть в КВН — мне хотелось реализовать себя в чем-то другом. Потому что понимал: как бы я ни учился в медицинской академии — а я старался! — все равно нахожусь в его тени. Потом начало получаться в КВН. И каждый, у кого хоть что-то получалось сделать на сцене, знает — хуже наркотика нет».