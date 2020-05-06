Число заболевших коронавирусом в России на 6 мая 2020 составляет 155 370

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 6 мая 2020 года в нашей стране составляет 155 370 случаев болезни. За последний день было выявлено 10 102 новых случаев. Это меньше, чем данные последних трех дней. Вирус был обнаружен в 83 российских регионах. 4 961 человека, или же 49,1% случаев, были из тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (80115), Московская область (15761) и Санкт-Петербург (5572). За ними идут Нижегородская область (3026), Мурманская область (2101), республика Дагестан (2086), Краснодарский край (1437), Тульская область (1386), Ростовская (1353), Калужская область (1309), Брянская область (1287), Свердловская область (1277), Рязанская область (1226), республика Татарстан (1208), республика Северная Осетия - Алания (1160), Ленинградская область (1149), республика Башкортостан (1136), Курская область (1062). В остальных регионах - менее 1000 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 19 865 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 1 770 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 1451 человек, из которых 95 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 4,4 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.