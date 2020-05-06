2020-05-06T01:46:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 6 мая 2020: ученые назвали ошибки людей во время коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 6 мая 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Рассказываем о последних новостях про коронавирус в России на 6 мая 2020 года.Рассказываем о последних новостях про коронавирус в России на 6 мая 2020 года.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 6 мая 2020 года в нашей стране составляет 155 370 случаев болезни. Таковы данные оперативных штабов по борьбе с распространением болезни в нашей стране.

Как оказалось, в России в нынешние нелегкие для всех времена оказалось необычное положение. В нашей стране немало бюджетников. Что стало для них, фактически, защитой во время эпидемии и режиме самоизоляции. При этом, говоря в целом о положении в нашей стране, ученые обращают внимание на главный вопрос - эпидемия коронавируса не вышла на плато. Эксперты в интервью "КП" отметили - сказываются несоблюдение строгих мер самоизоляции гражданами, как и в целом ряд ошибок, из-за которых число больных в стране не идет на спад. Как пример:

- Буквально перед майскими праздниками я посмотрел на сайтах заполняемость вагонов междугороднего сообщения. Свободных мест не было, - говорит профессор Высшей школы управления здравоохранением университета имени Сеченова Артем Гиль. – То есть целые поезда повезли пассажиров из Москвы в родные города на майские праздники. После майских люди поедут обратно в Москву, между другими городами России, поэтому к середине мая возможна следующая волна роста.

Питерские ученые, в свою очередь, сделали важное предупреждение - вторая волна коронаивруса может ударить по стране в конце августа - начале сентября.

- Можно сказать даже больше: скорее всего, каждое усиление социальных контактов, каждый этап активизации общения между людьми будет порождать новые локальные волны заболеваемости, - говорит профессор Алексей Боровков. - Вопрос лишь в том, насколько они будут интенсивными, и сможем ли мы предугадать их и заранее принять меры безопасности.

В тоже время, отметим, футболист сборной России Федор Смолов покинул страну и вернулся обратно в Испанию. На этой неделе команды местной лиги уже готовятся вернуться к тренировкам, так что Смолов теперь будет на двухнедельном карантине уже в Испании. После чего - будет тренироваться в "Сельте", в которой готов остаться на следующий сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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