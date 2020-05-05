Россияне устроили вечеринку в Таиланде во время комендантского часа и режима ЧП

Полиция в Таиланде задержала семерых российских туристов, нарушивших режим чрезвычайного положения и комендантский час, что выглядит странным во время пандемии коронавируса. Среди них четверо мужчин и три женщины.

Российские туристы устроили вечеринку в частном доме на острове Пханган. Хоть гулянка и проходила на частной территории, а не в людном месте, от ответственности туристов это не освобождает.

Из-за эпидемии коронавируса в Таиланде был введен комендантский час с 22:00 до 04:00. В это время полностью запрещен выход из домов и любые собрания, в том числе такие вечеринки.

Россияне слишком шумно развлекались и громко слушали музыку, чем мешали соседям, пишет газета Bangkok Post.

Теперь нарушителям грозит до двух лет тюрьмы или штраф за нарушение режима ЧП в размере 1,3 тысяч долларов (более 96 тысяч рублей). Кроме того, во время обыска полицейские нашли в их доме марихуану. Это может повлечь за собой дополнительные обвинения в хранении наркотиков.