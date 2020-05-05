2020-05-05T19:13:38+03:00
Общество

Россияне устроили вечеринку в Таиланде во время комендантского часа и режима ЧП

За это им грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере 1,3 тысячи долларов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧСВ Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Полиция в Таиланде задержала семерых российских туристов, нарушивших режим чрезвычайного положения и комендантский час, что выглядит странным во время пандемии коронавируса. Среди них четверо мужчин и три женщины.

Российские туристы устроили вечеринку в частном доме на острове Пханган. Хоть гулянка и проходила на частной территории, а не в людном месте, от ответственности туристов это не освобождает.

Из-за эпидемии коронавируса в Таиланде был введен комендантский час с 22:00 до 04:00. В это время полностью запрещен выход из домов и любые собрания, в том числе такие вечеринки.

Россияне слишком шумно развлекались и громко слушали музыку, чем мешали соседям, пишет газета Bangkok Post.

Теперь нарушителям грозит до двух лет тюрьмы или штраф за нарушение режима ЧП в размере 1,3 тысяч долларов (более 96 тысяч рублей). Кроме того, во время обыска полицейские нашли в их доме марихуану. Это может повлечь за собой дополнительные обвинения в хранении наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
Новости 24
Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса на людях
Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах
Минпромторг: Россия справилась с увеличенными объёмами производства масок
Российским регионам разрешили отменять электрички
Трамп сообщил, что скоро США раскроют происхождение коронавируса
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 впервые с 15 апреля
Российский вирусолог поспорил со шведским учёным о двух главных мерах по борьбе с коронавирусом
Ученые создали побеждающее коронавирус антитело
В одесском порту обнаружили 53 кг кокаина в контейнере с бананами
Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и уехал к сестре
ОГЭ для девятиклассников в 2020 году могут отменить
В Минпросвещения и МЧС предложили написать о пандемии коронавируса в учебнике ОБЖ
Эксперт рассказал, сколько в России на самом деле сейчас безработных
Специалист по этикету объяснила, почему важно носить маски
В разгар пандемии коронавируса Instagram ограничил показ фото с хештегом #море
Цены на нефть ускорили рост на фоне надежды на восстановление спроса
В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
108 потенциальных вакцин против коронавируса разрабатывают в мире
Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых
Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"
«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой
Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом