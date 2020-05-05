ФИФА ждет в мае от ВАДА данные московской лаборатории

- ФИФА участвовала в вебинаре ВАДА 30 апреля и была проинформирована о том, что получит полные данные к концу мая, – приводит AP слова неназванного источника.

Напомним, что 30 апреля Всемирное антидопинговое агенство сообщило, что 145 проб из Московской антидопинговой лаборатории оказались, якобы, измененными. Никаких прямых доказательств этому нет, но ВАДА продолжает гнуть свою антироссийскую линию.

Все "наезды" на российских спортсменов идут исключительно с подачи бывшего руководителя Московской лаборатории Георгия Родченкова, который бежал в США. И теперь в ВАДА, при помощи пропаганды, пытаются вновь вытащить на свет старые обвинения. А футбол, как самый популярный вид спорта, может стать отличным драйвером в новом разжигании скандала.

В период пандемии о ВАДА подзабыли, и вот теперь агентство вновь пытается выплыть наружу. В то же время уже не раз говорилось, что российских футболистов проверяли в последнее время сотни раз и ни одного случая применения допинга обнаружено не было.