2020-05-05T22:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 6 мая 2020 года возросло до 1451 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 6 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноФото: Мария ЛЕНЦ
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 6 мая 2020 года возросло до 1451 человека. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 95 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 83 регионах нашей страны зафиксировано 155 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10102 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 19865 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (5714) и Подмосковье (822), Санкт-Петербург (226), Нижегородская (174) и Свердловская (133) области, республика Дагестан (158), а также Мурманская область (127), Ямало-Ненецкий автономный округ (108) и Краснодарский край (97). Меньше всего в республиках Алтай и Калмыкия, Чукотском автономном округе и Сахалинской области – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева объяснила, почему важно не игнорировать требование носить маски в общественных местах. Это необходимо делать хотя бы для того, чтобы не вызывать панику у окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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