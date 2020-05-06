Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 мая 2020 года составило 19865 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 6 мая 2020 года составило 19865 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 1770 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 83 регионах нашей страны зафиксировано 155 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10102 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (5714) и Подмосковье (822), Санкт-Петербург (226), Нижегородская (174) и Свердловская (133) области, республика Дагестан (158), а также Мурманская область (127), Ямало-Ненецкий автономный округ (108) и Краснодарский край (97). Меньше всего в республиках Алтай и Калмыкия, Чукотском автономном округе и Сахалинской области – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России находится в целом под контролем, расслабляться еще рано. Ученые из Петербурга считают, что в ближайшие месяцы нас может ждать вторая волна эпидемии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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