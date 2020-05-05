«Нам позвонили в 5 часов утра»: Из больницы в Солнечногорске сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом

Полицейские Московской области ищут коронавирусного больного, который сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске. Напомним, несколько корпусов МОГВВ недавно были переоборудованы под прием пациентов с COVID-2019.

- Об исчезновении мужчины около 5 часов утра 5 мая в дежурную часть сообщили сотрудники медучреждения, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. - Личность сбежавшего установлена. Местоположение мужчины уточняется.

- То есть, он пока еще не задержан?

- Такой информации в данный момент пока нет.

Возраст и другие личные данные сбежавшего пациента не раскрываются.

Напомним, за минувшие сутки в Подмосковье выявили 822 новых заболевших коронавирусной инфекцией. 16 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-2019.

Всего с начала эпидемии коронавируса инфекцию выявили тестами у 15761 человека (2,4 тысячи из них не являются жителями Московской области), зафиксированы 127 случаев с летальным исходом.

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