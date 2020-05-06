«Видел нечто страшное». Митрополит Тихон Шевкунов не исключил, что пророчество старца Иоанна Крестьянкина было о коронавирусе

Митрополит Псковский и Проховский Тихон Шевкунов сказал, что старец Иоанн Крестьянкин, вероятно, предсказал коронавирус. Этим он поделился в эфире телеканала «Спас». Владыка вспомнил, что несколько раз у старца случались пророческие откровения.

- И вот - это откровение, которое продолжалось две ночи подряд: увидев нечто страшное, что он не должен был нам пересказать, он записал это на бумажке, - отметил митрополит Тихон.

Эту запись и сейчас могут прочитать туристы, которые посещают келью отца Иоанна в Печерах. Там говорится: "Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления без внезапной кончины людей. Виновных не ищите, виновных не ищите! Молитесь! Будьте в жизни всегда и во всем осторожны".

Митрополит сказал, что эти слова были непонятны, но их честно опубликовали.

- Я не могу на сто процентов сказать, что это относится к нынешним временам, но очень похоже, - отметил владыка.

Про архимандрита Иоанна Крестянкина написано в книге «Несвятые святые». В ней владыка Тихон рассказал о своем пути от студента до монаха. В воспоминаниях митрополит говорил о чудесах, которые происходили со старцем. Отец Иоанн жил в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре с 1967 по 2006 годы.

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