2020-05-06T01:59:07+03:00
Звезды

Как девочка: 48-летняя Лера Кудрявцева без макияжа выглядит моложе своего 32-летнего мужа

В домашнем виде телеведущая смотрится совсем не так, как на экране
Ирина СУХАНОВА
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты уже 6 лет. Фото: Инстаграм.Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты уже 6 лет. Фото: Инстаграм.
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Яркий макияж, прическа волосок к волоску, подобранные стилистом костюмы – именно такой зрители привыкли видеть Леру Кудрявцеву на экране. Но во время майских праздников телеведущая расслабилась и отказалась от своего экранного образа. Знаменитая блондинка показала, как она выглядит дома на самоизоляции – без прически, макияжа и в спортивном костюме. Лера сфотографировалась вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, во дворе своего дома. Похожие снимки появились в Инстаграмах обоих супругов.

Поклонники в комментариях восхищаются Лериной естественностью и отмечают, что без макияжа 48-летняя звезда выглядит ровесницей своего 32-летнего мужа. «Как девочка», «Лера как 18-летняя девушка!», «Кто этот пожилой мужчина рядом с девчонкой?», «Когда жена выглядит лет на 10 моложе мужа», «Лера, вам так классно без макияжа», «Подростки», - пишут фолловеры. Комментарии под постом в Инстаграме Игоря Макарова не менее теплые: «Это любовь», «Ребята, вы такая классная пара», «Безумно подходите друг другу».

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Лера сфотографировалась без макияжа
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Лера и Игорь женаты уже 6 лет. У пары подрастает очаровательная дочка – годовалая Маша. Многих поначалу удивляла большая разница в возрасте супругов (Игорь младше Леры на 16 лет), но теперь даже отъявленные скептики признали, что они идеальная пара. Сама телеведущая на днях призналась: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого эфира с Тиной Канделаки Кудрявцева рассказала, как развивался их роман. Лера призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

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Игорь и Лера
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По словам Леры, инициативу на первом свидании проявил именно Макаров (ранее телеведущая рассказывала, что они с мужем познакомились в ресторане – они сидели за соседними столиками, и Игорь набрался храбрости и подошел к ней).

- Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же, - рассказала Кудрявцева.

При этом телеведущая не скрывает, что иногда ощущает себя более молодой, чем ее благоверный – обычно это бывает в те моменты, когда Игорь целый день лежит на диване и ничего не делает. Иногда Лера устает от супруга и чувствует, что ей нужно уединиться. В такие дни супругов спасает гостевой домик, расположенный у них на участке. Телеведущая признается, что может на время «отселить» в него мужа. Особенно гостевой домик выручает их сейчас, на коронавирусном карантине, когда они находятся вместе 24 часа в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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