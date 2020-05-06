2020-05-06T07:16:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 6 мая 2020: с 11 мая возобновляется работа промышленных предприятий

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 6 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 6 мая 2020: с начала эпидемии в стране зафиксировано 129 491 случай заболеванияКоронавирус в Турции, последние новости на 6 мая 2020: с начала эпидемии в стране зафиксировано 129 491 случай заболеванияФото: Иван МАКЕЕВ
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В стране ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется. Число выздоровевших с каждым днем увеличивается, а новых заболевших выявляется все меньше. Последние новости о коронавирусе в Турции на 6 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии в стране зафиксировано 129 491 случай заболевания, 3 520 человек скончались, 73 285 человек - выздоровели.

Ограничительные меры снимать пока не собираются – каждую неделю в провинциях вводят комендантский час. В обычные дни местные жители могут сходить до продуктовых магазинов, аптек, а также выгулять собаку и выкинуть мусор. При этом они обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в крупных городах закрыли въезд и выезд.

Заметим, что во время пандемии Турция помогала и другим странам в борьбе с инфекцией, посылая им грузы с медицинской помощью. Тем более, что дефицита защитных средств и медикаментов в стране не было.

Тем временем, международное авиасообщение в Турции временно приостановлено и неизвестно, когда начнется туристический сезон. Но владельцы отелей утверждают, что эпидемия никак не повлияет на цены, повышать их не будут.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 6 мая 2020 года, с 11 мая решено возобновить работу основных промышленных предприятий. Кроме того, президент страны заявил, что скоро местным жителям расскажут о плане поэтапного возвращения Турции к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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